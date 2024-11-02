《Monster Hunter：Wilds》｜《魔物獵人：荒野》Beta版試玩｜MH Wilds終於推出公開 beta 版，讓獵人率先一睹全新狩獵世界的風景。今次試玩版提供了不少的內容，從全新的地圖設計到 14 款武器的新玩法，以及提供 4 隻魔物的挑戰，發現MH Wilds 有不少讓老獵人感到新鮮的地方。



新地圖﹑天氣系統

《Monster Hunter：Wilds》的起始地圖在沙漠地區，與 MHW 一樣強調開放性，地圖上會出現同一隻魔物的魔物群，營造出與以往打單一魔物不同的狩獵體驗。值得一提的是，本作新增了大規模狩獵和動態天氣系統，獵人可以體驗到隨著天氣變化而改變的狩獵條件。可是，在 beta 版中發現，天氣改變對畫面有較大的影響，如雷暴時的陰霾有點阻礙視野。

MH Wilds設計明顯有MHW的影子，但規模更為宏大，地域充滿了多樣的生態系統和豐富的地形特徵，移動方式也有顯著改進，獵人可以使用新登場的坐騎「鷺鷹龍」自由地穿越地形，甚至能夠滑翔於高空。「鷺鷹龍」對戰鬥和探索地圖都極為重要，可以幫獵人自動追蹤和移動到目標，今次更允許獵人把另一把武器放在「鷺鷹龍」中，隨時更新。記者試玩時發現，把上了紅刃的太刀與「鷺鷹龍」身上的武器交回，在再次換回太刀時，竟仍然是紅刃狀態！

新武器系統—集中模式

14種武器經過不同程度的改動，Beta版試玩中，嘗試了最熟悉又被稱為「真.親生仔」的太刀，發現加入了很多新的派生動作，就算是以前的大迴環硬直，在MH Wilds都有了新派生。同時，太刀上紅刃的方法增加，新手可以使用儲力斬來上刃，甚至見切失敗也不會掉刃。而今集新加的集中模式，只要打中一個弱點就上一階段刃，如同時打中兩個，即可以一口氣由白刃上紅刃，非常強勢。

不過，在 beta 版中也發現，打擊感比較薄弱，有時命中後的畫面感不夠強調，如果不是跳出傷害也不知道打中。

視聽效果

本作的視覺效果相較前作有顯著提升，得益於RE引擎的支援，遊戲角色和環境的細節更加生動，帶來更強的真實感。音效設計同樣出色，戰鬥時的背景音樂既熱血又富有史詩感，成功地將獵人帶入到緊張刺激的狩獵氛圍中。Beta版中，獵人終於有了台詞，這讓劇情互動更加豐富，角色的表現更加鮮明。

儘管Beta版帶來了不少驚喜，但仍然存在一些技術問題。首先，遊戲無法穩定地保持60幀，即使開啟了幀數優化選項，仍會頻繁出現掉幀情況。對於已經習慣於高幀數流暢度的獵人來說，這無疑是一大缺憾。此外，遊戲的線上模式不夠穩定，經常發生斷線情況，並且不像前作那樣可以在掉線後繼續單人遊戲，而是直接被踢出任務，這讓狩獵過程中斷時顯得尤為突兀。