Monster Hunter Outlanders｜沒想到《Monster Hunter：Wilds》以外，今年還有另一隻 MH 公布。今日（13日）天美工作室公布與Capcom共同開發的手機遊戲 - 《Monster Hunter Outlanders》將在 iOS、Android 雙平台上架，目前更已開放事前登錄。在第一波預告中，更公開了開放世界生存玩法和元素，看來獵人將有排忙了。



開放世界芒亨

《Monster Hunter Outlanders》將比MHW的地圖打造得更開放式，森林、沼地、沙漠等地區都會互相連通，獵人可以自由在開放世界探索，當然包括討伐魔物。官方表示，獵人不僅能運用環境生物與場地機制增加戰鬥優勢，目前製作團隊正在開發製作功能等要素，讓玩家能更方便的探索廣大的地圖，相信會有類似 Online Game 的感覺。

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遊戲系統

《Monster Hunter Outlanders》將把MH一路以來的武器系統放回手遊中，戰鬥系統將因應手機作出優化和調整。同時，加入可切換角色的系統，將在推進故事後，與個性豐富的角色們相遇。他們不僅能成為夥伴，也能由獵人親自操作。有機會與RPG遊戲一樣，武器、動作派生與角色捆綁，不同角色的操作會截然不同。

除了獵人們熟悉的艾路貓外，還有其他會與獵人一同出任務、幫忙採集道具與支援狩獵的隨從存在。《Monster Hunter Outlanders》的正式上線日期尚未確定，玩家可於官方渠道獲得beta的報名機會。