iPhone SE 4蓄勢待發　LG攝像頭模塊12月量產在即　預料這時推出

蘋果即將推出性價比神機iPhone SE 4，其相機模塊將於12月份開始量產，由LG Innotek公司供貨。



據了解，LG Innotek公司將於12月開始為蘋果iPhone SE 4量產攝像頭模塊，目前正在進行生產前的大規模測試。根據LG Innotek的慣例，他們通常會在智能手機新產品發布前三個月開始供應攝像頭模塊。因此，有業內人士推測，iPhone SE 4有望在明年3月份正式亮相。

有指LG Innotek公司將於12月開始為蘋果iPhone SE 4量產攝像頭模塊。（x）

iPhone SE系列一直以來都是蘋果產品線中的性價比之選，深受消費者喜愛。此次iPhone SE 4的推出，將再次刷新蘋果在這一領域的表現。據爆料，iPhone SE 4將配備一款4800萬像素的攝像頭，並支持OIS光學防抖功能，這將顯著提升其攝影性能。此外，iPhone SE 4還將搭載與iPhone 16系列同款的A18晶片，運行內存為LPDDR5X 8GB，存儲容量從128GB起步，性能表現十分強勁。

iPhone SE 4的消息，在網上越來越多：

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在外觀設計上，iPhone SE 4將採用帶有「劉海」的6.06英寸LTPS OLED屏幕，分辨率為2532x1170，像素密度達到460ppi，峰值亮度為800nits，配有超瓷晶面板，刷新率支持60Hz。同時，iPhone SE 4還支持IP68防水防塵功能，內置3279mAh電池，支持20W快充，並搭載蘋果自研的5G調制解調器晶片「Centauri」。

值得注意的是，iPhone SE 4還將首次引入Apple Intelligence功能，成為首款擁有AI功能的SE機型。這一功能的加入，將進一步提升iPhone SE 4的智能化水平，為消費者帶來更加便捷、智能的使用體驗。

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