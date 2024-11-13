日圓兌港元失守5算，但高達迷未能高興，因為BANDAI宣布高達模型明年4月起全線加價｜11月13日BANDAI宣布2025年4月起將會加價，除新款模型定價會比以往高，再版模型亦將會更改定價，平均加幅約1成！



萬代含淚加價：已盡做、有些款式仍維持40年前定價

BANDAI表示它們生產高達模型達40多年，一直都盡可能維持原價，最舊款的1/144 高達、40幾年後再版仍只售300日圓；但因為塑膠原材料高騰、全球物流成本上漲，他們在迫不得己的情況只能含淚加價！其實都能理解，日圓近年不低勢弱，大量高達模型貨源均針對外銷，如果繼續原價有機會蝕住做。

上方為BANDAI公告、下為設計圖片。

MGEX突擊自由高達加到萬七日圓

加幅隻隻不同，一些年代最久、定價只是幾百日圓的舊款模型，加得特別覺眼，比如HG紅魔蟹以前賣770日圓，4月起加到1100日圓，三位數變四位數。當中加幅最喪的可算是MGEX突擊自由高達，定價由15,400日圓暴升至17,050！足足加了1650日圓，差價達80港元、夠買一盒平價款HG。不過留意4月的再販模型沒有PG款式，將來PGU RX-78再版，不敢想像會加到多少錢！

MGEX突擊自由高達，定價由15,400日圓暴升至17,050！

平時為平10幾蚊會努力由深水埗掃街到落油麻地的fans個個牙痛咁聲，表示擔憂：「鋪頭即時有藉口改價錢」、「有啲貴價MG加幾十蚊好貴」；亦有些高達迷已被近年炒風弄得無感：「而家熱門貨一出都炒到10算（即是用200蚊買2000日圓的玩具）、咪又係要買、由佢加啦！」意見睇完，來看看4月首批加價貨的TOP 3 必搶目標：

TOP 1：HGBF 1/144 Lightning Z Gundam

由2420YEN 加價至 2640YEN

HGBF 1/144 Lightning Z Gundam （2420YEN 加價至 2640YEN）

TOP 2：HG 1/144 大魔試作實驗機

由2200YEN 加價至 2420YEN

HG 1/144 大魔試作實驗機（2200YEN 加價至 2420YEN）

TOP 3：HG 1/144 紅／藍魔蟹

各由770YEN 加價至 1100YEN

HG 1/144 紅／藍魔蟹（各由770YEN 加價至 1100YEN）

TOP 4：HGBF 1/144 Gundam Ez-SR

由1980YEN 加價至 2200YEN

HGBF 1/144 Gundam Ez-SR（由1980YEN 加價至 2200YEN）

TOP 5：MG 1/100 Hi-Nu Gundam Ver.Ka

由7700YEN 加價至 8140YEN

MG 1/100 Hi-Nu Gundam Ver.Ka（由7700YEN 加價至 8140YEN）

2025年4至6月再版高達模型新定價表