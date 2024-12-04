Pokemon TCG Pocket秘技　輸入密語2分鐘快刷商店券+搵無EX隊對戰

《Pokemon TCG Pocket》很多玩家都知道，想和朋友對戰的話，就要雙方輸入同一組密語，但其實遊戲推出了一段時間後，社交群組上已發表出一套實用的共通密語，當中用法非常廣泛，甚至可以用來快刷商店券。記低以下兩組實用密語，輕鬆找到有共同目標的對手。



留Thanks大家「識做」｜2分鐘快刷每日5張商店券

只要在對戰或得卡挑戰結束後，對方向你「謝謝」，即可獲得一張商店券，每日最多五張。商店券可以用來購買沙漏、得卡挑戰次數、實用卡牌等，因此非常重要。可是，玩家難以控制對方幫忙點「謝謝」，有機會打好幾場才拿到一張，對於部分並非每日花很多時間的玩家不太友善。

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其實，只要在私人對戰中，輸入密語「Thanks」就能找到快刷商店券的對手，大家有共識，進場後就馬上投降，且確保在對戰後點擊「謝謝」，當然你也要幫對手點「謝謝」，保持良好的遊戲生態。使用這個方法，每日不用2分鐘，就能拎齊5張商店券。

留NO EX｜禁用屈機EX卡對戰

另外，這個方法還可以用來搜索指定對手，例如你想找對手使用的卡組沒有EX卡的話，也可以輸入「No Ex」，這樣就能找到同樣沒使用EX卡的對手來一場平民對戰。