《Pokemon TCG Pocket》快將推出A1a、A2 卡包、甚至有傳將增加至30張卡，將為天梯帶來新的環境。玩家經常會為卡組煩惱，到底「紅卡」放不放，比卡超配什麼最好。今次分享一個網站，不只可以知道比賽卡組配搭，更可以睇到勝率、剋勝組合。



《Pokemon TCG》一向都在全球有舉行大大小小的線上或線下比賽，在 Pocket 推出後，玩家人數和線上比賽的規模都有所提升，又100人至過千人的線上比賽也經常舉行，而能在過千名比賽選手中脫穎而出的，其卡組極具參考價值。

網站「limitlesstcg」提供了多款卡牌遊戲的數據，當中包括《Pokemon TCG Pocket》，只要點擊「win%」就能看到目前遊戲的卡組中，勝率最高的組合。這網站更好的是，只要撳入該牌組，就能看到不同玩家在比賽中的組合調整，以及在多少人參加的比賽中，獲得的名次，讓玩家更清晰知道牌組的潛力。

同時，現時《Pokemon TCG Pocket》的熱門卡組都有種相生相剋的情況，除了比卡超EX 比較突出，其他卡組的潛力也不相伯仲。「limitlesstcg」另一個好用的地方，就是會指出該卡組對戰不同卡時的勝率，以及對戰場數。基本上用這個網站就能知道現時的強力牌組應怎樣配搭。