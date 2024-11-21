《Pokemon TCG Pocket》（寶可夢 TCG Pocket）玩家透過每日免費卡包與「得卡挑戰」來逐步收集完整的卡牌圖鑑。如何增加抽到稀有卡亦成為玩家間的話題，近日在 X 出現了所謂「得卡挑戰」大機率必中的玄學教學，聲稱透過特定的洗牌順序或選卡位置，能增加獲得稀有卡的機率，到底是否真有其事？記者實測結果有驚喜。



得卡挑戰玄學

一位X（前Twitter）用戶 @RaspberryWeiner 分享一張圖片，詳述了玩家在「得卡挑戰」中，每張卡牌在洗牌後可能移動到的位置，甚至聲稱經過「科學證明」，某些選擇有高達110%的成功機率。趣味性的描述，迅速在X中引起熱議。

圖片中的說明非常幽默，例如「右上角的卡最有可能是稀有卡，但只有星期二才有效」、「除非你的OO很小，否則千萬不要選中間」。這些帶有荒誕色彩的建議，卻讓不少玩家半信半疑，甚至開始嘗試分享自己的成功經驗。

記者實測：真的有效？

該貼文吸引了超過5000萬次觀看，成為玩家間熱烈討論的話題。不少人紛紛曬出自己的「成功案例」，聲稱按照玄學圖上的指引確實開出了稀有卡。

在網絡上其實也有很多人分享，得卡挑戰的卡牌，大機率固定換到另外三個位置，而有一個位置都幾乎不會出現。因此，玩家在得卡挑戰中，可以把選擇範圍縮小從而增加命中率。記者實測後發現，居然真的在右上角揀中本來在左上角的急凍鳥EX！

其實，這些所謂的成功經驗大多只是運氣好，與玄學沒有任何關聯。部分玩家更分析指出，得卡挑戰的結果其實早已由系統計算決定，玩家的選擇並不會影響最終的卡牌分配。即使是錄影並試圖慢動作分析卡牌位置，最終結果仍無法突破系統設定的隨機性。不過，這樣玄學抽卡，不能否認大大增加了抽卡的樂趣和期待。