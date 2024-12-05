《我推的孩子》真人版有馬佳奈：原菜乃華｜《我推》真人版日劇已在Amazon Prime上架了半季6集，前乃木坂46齋藤飛鳥idol演idol星野愛，尤如鬼上身一樣形神兼備，不過始終早早就被刺身亡後就沒有戲份，搶鏡度有限。各地網民幾乎一致同意，全劇最搶眼的並不是愛、也不是她一對雙胞子女阿奎亞、露比，而是飾演天才童星有馬佳奈的原菜乃華（Hara Nanoka）！



原菜乃華現年20歲，曾聲演新海誠動畫電影《鈴芽之旅》女主角岩戶鈴芽，本身也是童星出身，心態上扮演有馬佳奈已經有先天優勢，她技演細膩不浮誇，對住黑川惡死臭串、對住阿奎亞隱藏不了萌態愛意，尤如複雜性格的「帽皇」上身。二代B小町成立的故事加上《東刃》篇，有馬佳奈戲份比星野愛、星野露比更多，令原菜乃華更加出位。

左1星野露比（齊藤渚 演）曾被選為日本妹最喜愛的日本女星臉、右1MEM ちょ的演員Ano（あのちゃん） 曾與YOASOBI 幾田合作，是近年日本廣告商愛用的女歌手。然而二人在真人《我推的孩子》中都不夠原菜乃華搶鏡。

今年原菜乃華就剛好20歲（雖然日本已改法例18歲成年），經理人公司除了為她爭取了《我推的孩子》這部全球關注的動畫改篇真人版，10月更推出了有泳裝照的寫真集，2025年還會發售個人寫真月歷，現時都可在日本amazon訂購，馬上睇靚相。

童星出道．星運好到不得了

原菜乃華仍是嬰兒時已經被星探發堀，但媽媽就因女兒太年小而婉拒機會。一直到原菜乃華升幼稚園，識自己開電視睇動畫，決心成為偶像後才放她入行。原菜乃華星運也好，事務所亦安排她入讀童星培育學校，後為雜誌專屬小學生model，還在園子溫作品《一代電影粉皮》扮演二階堂富美的童年版，以及《3月的獅子》中的少女版有村架純，還在《勿說是推理》電影版與菅田將暉合演。

在園子溫作品《一代電影粉皮》扮演二階堂富美的童年版，無獨有偶角色也是童星。

還在《勿說是推理》電影版與菅田將暉合演。

《你的名字》新海誠從1700人中揀中佢

不過以上演歷都不及《你的名字》大導新海誠，從1700人個候選人中，選出原菜乃華聲演《鈴芽之旅》女主角岩戶鈴芽這件事知名。《我推》因YOASOBI主題曲《idol》而全球觸目，真人版劇集亦為Amazon Prime 投資，全球播放，原菜乃華執到好籌扮演有馬佳奈，相信會令她的國際人氣更上一層樓。