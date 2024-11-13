我推的孩子166 結局劇透｜網民：咒術後又一爛尾作仲點期待第3季｜漫畫《我推的孩子》赤坂明原作、橫槍萌果作畫，女主角星野愛在故事早段已遇刺身亡，劇情神展開，再加上動畫化後由YOASOBI 主唱的《idol》震撼全球，令《我推的孩子》一躍成為全球注目的一線作品。不少人認為作品有個震撼開場，都對結局抱有期望，但近日《我推》漫畫原作進入結局篇，網民卻漸漸感到情況不對，最後4集故事更令不少fans感到心碎，究竟大家有甚麼不滿？



－－－－－－－－⚠️⚠️劇透警告線⚠️⚠️－－－－－－－－

（以下開始爆料劇透《我推的孩子》結局，如果你是動畫黨，不想知故事發展請別看。此外，《我推的孩子》166話漫畫並正式推出，本文不會刊載網上流出圖片，只可以相關角色相片代替。 ）

粉絲不滿原因1：赤坂明對星野兄妹太殘忍

網民最嬲作者冷血對待星野雙生兒，阿奎亞經歷很多後，認清自己帶著前世記憶轉生是為了愛護上世作為醫生未能求到的妹妹星野露比（天童寺紗理奈），一眾「骨科」黨正期待後繼，已安排哥哥與親父神木輝同歸於盡……唔好咁啦！還未計有馬？黑川？阿奎亞究竟會選那個？OMG你竟然殺死男主角？難怪各黨派支持者齊聲罵。

我推的孩子動畫版插圖

露比上世得不到家人的愛，愛上醫生後沒多久就病逝；帶著前世記憶轉生成「星野愛」的女兒，媽媽竟慘死在眼前！長大後深愛的哥哥一樣死於非命，正常人已神經失常了，為何還迫她重返舞台？作者還借角色之口表示：「露比沒那麼軟弱」 露比一次又一次失去重要的家人，究竟有多崩潰？竟然要她像愛一樣，收起真實情感，戴上假面具在台上笑容滿面、載歌載舞，這就是藝能界的真相嗎？

露比一次又一次失去重要的家人，究竟有多崩潰？

粉絲不滿原因2：為Gimmik寫壞有馬

赤坂明創作的角色確是性格鮮明，很多fans都是推角色多過看劇情，雙生兒星野阿奎亞、星野露比的「骨科」（兄妹戀）感情線，阿奎亞身邊的有馬佳奈、黑川茜，全都寫得有血有肉，會為了搞gimmik而亂來。比如有馬佳奈，作為最了解阿奎亞的人，角色也在《東刃》舞台劇中得到成長，最後癲到在喪禮掌摑阿奎亞的屍體？完全不必要，更寫壞了有馬佳奈！

有馬佳奈癲到在喪禮掌摑阿奎亞的屍體？

有馬佳奈癲到在喪禮掌摑阿奎亞的屍體？

粉絲不滿原因3：復仇主線不了了之

《我推》故事本是雨宮吾郎醫生死後帶著前世記憶轉生成為偶像星野愛的兒子「阿奎亞」，卻在幼小時目睹母親被狂迷刺殺身亡，兩次無法保護星野愛，令「阿奎亞」性格變得怪異，長大後他決定當一個無情的復仇者，用盡身邊女性及人脈，都要尋找殺死媽媽的真兇。

然而故事後期卻迷失了，基本上只是日本藝能界、漫畫界的內幕爆料，「阿奎亞」主導開拍電影《15年的謊言》重拍星野愛一生的真實與謊言，最終引出親生父親「少年A」神木輝現身。此人本來極之神秘，操縱人心殺人連連，以為有甚麼「把砲」，最後竟安排以星野愛錄影遺書為她洗白，爆出另一「真兇」是星野愛舊團友妮諾／新野冬子，但未深入描寫就來洗白加草草完結，洗白幾集後又說他無可救藥，淪為最終波士式痴線佬，最後更害死了fans超多的阿奎亞，那、仇真的已報了嗎？

「阿奎亞」最終引出親生父親「少年A」神木輝現身。

另一「真兇」是星野愛舊團友妮諾／新野冬子

－－－－－－－－⚠️⚠️劇透警告線2⚠️⚠️－－－－－－－－

以下真的是超濃縮的寫了《我推》基本由頭到尾的劇情，再一次提醒！

我推結局如此「老正」真的OK?

《我推的孩子》描寫天才偶像星野愛，因為出身不好，其實不知道甚麼是愛、也不知如何去愛人，但很懂得說謊，以完美的偶像形像，在舞台上欺騙了fans和觀眾。而在私底下，愛與未成年「少年A」神木輝相識，更有了骨肉（即是第2代主角星野阿奎亞、星野露比），但愛最終認為神木輝在自己身上永遠無法得到「真愛」，這只是一種依戀跟病態佔有慾，於是決定分手。「少年A」因愛成恨教唆狂迷刺死星野愛，之後他竟迷上了弄死女藝人從而尋找存在感。

「少年A」神木輝就是星野愛遇刺身亡的背後黑手

阿奎亞決定加入藝能界，從而追查兇手下落，最終以一部描寫星野愛的生死與謊言的電影《15年的謊言》引出親生父親「少年A」神木輝，阿奎亞向神木播出星野愛生前錄下的影帶「跨越時間的情書」，表示要神木理解星野愛真正想法，才是最大的復仇（這是甚麼鬼復仇…）

BiliBili中國正版網上漫畫截圖

但是神木已經無法收手，此時當年另一個害死愛的兇手也曝光了（她是星野愛的舊團友），甚至打算想再一次殺害親生女兒露比。阿奎亞為守護妹妹與神木同歸於盡。露比再一次面對所愛之人去世，卻選擇收起傷痛，戴上偶像的面具，再一次重返舞台。

網上二次創作的星野親子同台合照插畫

總評：未算爛尾卻不完滿

老實說不能說《我推》爛尾，只是很多人認為《我推》以女性偶像之死帶出藝能界黑暗面，好一個神展開，卻是高開低走，沒有配得上一個同樣神奇的結尾。搞完一大輪，星野露比不過是踏上母親的老路，沒有任何得著；阿奎亞的死也沒給妹妹幸福。這樣的結局，真的說不上完滿。