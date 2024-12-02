Wasuta日本偶像來港專訪｜上周末除了clockenflap 2024 請到櫻坂46來港，其實同樣在港島的柴灣青年廣場，亦有一個大型日本偶像演唱會JAM X TALE Hong Kong 2024，3隊日本組合Wasuta、Task have Fun、FES☆TIVE 台風各異，再加上香港本地的idol組合如乙女新夢、モノクローム、乙女新夢、ERЯOR Reset、Feather，一星期內欣賞到那麼多不同風格的「日系女團」，實在是香港fans的福氣。



Wasuta 久別5年再次來港演出

Wasuta（わーすた）全名「The World Standard」，她們是Avex唱片公司旗下女團，自2015年結成，目標是將KAWAII傳達到世界各地，來年就迎來10周年。在5年前，Wasuta 就曾來港演出，在喜愛日本偶像文化的fans心中留下印象，所以不少香港的地下idol、cover dacne團體都愛翻唱／跳她們的作品。今次JAM X TALE Hong Kong 2024宣布請到Wasuta做嘉賓，在香港地偶圈是非常震撼，好高興4位成員接受了HashTECH 01 的訪問。

Wasuta成員（左起）：Ruka Miri Nanase Ririka（鍾世傑 攝）

Wasuta 久別5年再次來港演出（鍾世傑 攝）

四位成員隔了5年再來港，很開心仍然有大批fans支持，大讚香港粉絲非常熱情，加上有很多日本樂迷也來港遠征支持、令氣氛更熱烈；以下是4位成員的個人感想：

三品瑠香 Ruka Mishina：「很久沒有在香港演出，在SNS知道很多人都在期待我們登台，現場氣氛也極之熱鬧，感到非常開心。」

三品瑠香 Ruka Mishina / 生日：2001 年 3 月 17 日／代表色：淡粉紅色（鍾世傑 攝）

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松田美里 Miri Matsuda：「比起5年前，今次更加感受到fans對我們的喜愛跟熱情，能夠為香港fans演唱那麼多Wasuta的自信作品，感到很幸福。」

松田美里 Miri Matsuda/ 生日：1999 年 8 月 2 日／代表色：淡紫色（鍾世傑 攝）

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廣川奈奈聖 Nanase Hirokawa：「已隔了5年沒來香港，我們準備了舊歌也有新歌，發現粉絲們都很熟悉歌曲，氣氛跟日本演出時一樣，令我們很安心；大家大聲地打call和應援，令我感受到大家對Wasuta和idol文化的愛，很開心。」

廣川奈奈聖 Nanase Hirokawa／生日：1999 年 5 月 12 日／代表色：淡綠色（鍾世傑 攝）

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小玉梨梨華 Ririka Kodama ：「這一套可愛的貓貓魔法少女打歌服，只是幾天前才發表，連日本演出時也沒公開穿過，能夠在香港首次穿上它登台，感到好開心同興奮！」換言之這套打歌服，連日本fans都未影過！可見 Wasuta 非常重視今次海外演出，難怪香港見面會排長龍等合照。

小玉梨梨華 Ririka Kodama／生日：2000 年 10 月 1 日／代表色：淡藍色（鍾世傑 攝）

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香港粉絲在見面會都很斯文

Wasuta雖然已經是出道多年的女團，不過仍然保留了fans見面會的文化，今次當然也不會令香港fans失望，在完場後觀眾可以另外付費跟4位成員手機合照。問到5年後首次跟香港fans交流的感想，Ruka就大讚香港fans日文很流利：「就算不是很會說日文的粉絲，為了向我們傳達感受，也都準備了簡單的日文，令我很感動。」

四人覺得香港fans在睇live時反應熱烈，但去到見面會就好斯文：「雖然合照會的甫士是自由的，但香港fans無論男女合照時都好斯文，多數選擇一起做心心動作，勁Cute！」Miri：「我們知道香港人說廣東話，所以事前有特別上網來點現學現賣的，比如『好開心』、『多謝 』，希望大家喜歡。」記者也留意到4位成員的X發文都加了很多中文，傳達感謝之情。

今次來港有沒有去觀光？

一般會以為日本偶像來港必定會飲茶、去香港迪士尼樂園，但Wasuta四位成員在演出前卻選擇去中環半山扶手電梯以及大館遊覽（看圖她們竟然還去了Donki😂），在中環街市吃Pizza，還在漂亮的Cafe飲咖啡，成員表示店員都用流利日文跟她們交談，在兩日連續演出的中間享受了片刻輕鬆時光。問到還有甚麼想吃，Ruka就大叫：「香港的蛋撻好出名，有沒有值得推薦的店？」記者推薦了Bakehouse以及一家常見的快餐店，四人對於這家日本也有的快餐店竟然有蛋撻食，都感到很意外。

廣川 奈々聖 X 戶口 ＠tws_nanase 相片

如果Wasuta要製作香港風格歌曲…

Wasuta 的歌曲風格非常百變，有浪漫戀曲、有歌詞古靈精怪的可愛風格，比如在Day 2 唱過的「ultra miracle-cle final ultimate choco beam」就是一首帶有日式RPG電子遊戲元素的搞笑歌；而記者自己就很喜歡她們一首舊歌《珍珠奶茶》，問到若要創作香港風格的Wasuta歌曲會用甚麼主題，Ruka就表示一定是「飲茶」，歌詞滿滿的蝦餃、燒賣、小籠包，相信連日本fans都會喜歡呢。

三田瑠香說，如果創作香港風格的Wasuta歌曲會用飲茶做主題。（hk01圖片）

期待出年再見

最後團員都說活動反應非常好，很希望可以再跟香港fans見面，除了可以去日本看她們的演唱會，留意2025年2月發售的10週年紀念新Single，當然希望香港大會再請Wasuta來港。