Pokemon TCG Pocket 擊敗《原神》單月營收超過對手全年總收入｜《Pokemon TCG Pocket》在全球上架剛好過了一個月，人氣強勁的寶可夢卡牌遊戲登陸手機後，再次成功捲起玩家收集卡牌的興趣，比起如何組卡，甚至有部份玩家光是下載來玩收集。近日，《Pokemon TCG Pocket》日本區的11月營收曝光，結果讓人不禁讚嘆寶可夢的粉絲真的很多（或者是課長實力雄厚）。



11月營收高達129.58億日圓

據 Game-i的分析，《Pokemon TCG Pocket》日本區在11月的營收高達129.58億日圓，而《原神》最新一年的全年營收為121.46億日圓，這單單只是日本地區的單月營收，收入非常可觀。而mobilegame.biz也有統計，《Pokemon TCG Pocket》全球每日收入高達300萬美元，截止11月29日全球營收達2.08億美元。

雖然《Pokemon TCG Pocket》在上架時，一直被部份玩家投訴戰鬥系統太簡單，可是從營收停放來看，但部份玩家還是「真香」。如果明年交換卡牌系統推出的話，《Pokemon TCG Pocket》甚至可能挑戰到《Pokemon GO》的地位。

到底要課幾多？

看到這個營收情況，可能部份玩家會認為《Pokemon TCG Pocket》是一隻重課遊戲。但其實，網民 Weens4Life 曾在 Reddit 分享，一共花了1500 美金（約$11670港元）就集齊「最強基因」圖鑑中 226 張基本卡以及 60 張隱藏卡。而要集齊基本牌的話，其實只要大約花200美元就能做到。對比起其他收集類、卡牌類遊戲，《Pokemon TCG Pocket》可說是非常佛心。