《全職獵人 HUNTER×HUNTER》於12月9日宣布再度休刊，本來作者冨樫義博於10月7日《週刊少年Jump》第45期起重開許連載，原定連出3個月，然而在連載推出第 401 至 410 話共 10 話後，在12月9日發售的《週刊少年JUMP》2号實體版雜誌中，官方宣傳由下星期 12 月 9 日起《HUNTER×HUNTER》將再度休刊！平時冨樫一停刊就被罵，今次卻收到全球網民祝福，更笑言「已習慣等待」叫他好好休息，所為何事？



又休刊？書迷感慨：都慣晒喇！

冨樫義博今次休刊其實早在先兆，他本人曾在個人 X（前 Twitter）透露接受了局部麻醉手術，正處於手術後靜養階段。雖然早幾年有人仍然指冨樫是打機太多、姿勢不正確而「搞壞條腰」，當他一休刊就笑他去了睇櫻坂、今次都有人懷疑他去了打《DQ3》，但以上指控均無實證，事情就是冨樫曾以長文表明自己畫畫姿勢有問題，弄得連正常座下開工都成問題，才會做成長期休刊，故此一般認為是做了腰部相關手術。

《全職獵人》剛剛才發售了第38期單行本

《冨樫義博》作者冨樫義博曾在個人 X（前 Twitter）透露接受了局部麻醉手術，正處於手術後靜養階段。

冨樫解釋原由網民理解：健康要緊、等你返嚟！

加上冨樫還表示，雖然暫未能起稿繪畫，但一直有在構思故事，更透露原稿已儲至 413 話後，所以網民都知他不是在偷懶，齊齊祝願冨樫能根治長年病症，為了他的健康及作品長遠發展，指今次休刊是非常值得，全球網民都一起祝福，跟他說會耐心等待，好好靜養：「之前等嵌合蟻篇都係咁等啦，今次我都會等落去！」「老師健康要緊，我會耐心等待您回歸，帶來更精彩內容。」但都有人笑說：「休刊？我連佢復刊都冇留意喇！」

冨樫表示一直有在構思故事，更透露原稿已儲至 413 話。