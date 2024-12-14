《週刊少年JUMP》網民選出身材火辣女角排行榜　由她奪冠沒異議

撰文：JUKSY 街星
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《週刊少年 JUMP》上連載著許多知名的日本漫畫，如《海賊王 ONE PIECE》、《咒術迴戰》等作品，其中每位老師也會在自己的漫畫裡，加入了形形色色的女角們；今番就有一份日本網友們投票的《週刊少年 JUMP》「身材最好女角」名單，以下就讓我們來看看到底是誰奪下了第一名！

《週刊少年 JUMP》「身材最好女角」排行榜正式公開

日本排行網站 goo Rank 日前進行了一份網友票選調查，以《週刊少年 JUMP》過去到現在連載的作品為基數，找出漫畫迷們心中「身材最好女角」的排行榜。

網民選出身材火辣女角排行榜10至6名：

首先我們率先公布十至六名，分別為《北斗神拳》瑪米亞（244 票）、《火影忍者》綱手（245 票）、《貓眼》來生瞳（246 票）、《鏈鋸人》真紀真（250 票）與《城市獵人》野上冴子（250 票）。

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《海賊王 ONE PIECE》娜美成為網友們公認的《週刊少年 JUMP》「身材最好女角」！ （amazon）

網民選出身材火辣女角排行榜5至1名：

第五名至第一名則是《Orange Road古靈精怪》鮎川圓（254 票）、《海賊王 ONE PIECE》波雅漢考克（350 票）、《海賊王 ONE PIECE》妮可羅賓（351 票）、《我們真的學不來！》緒方理珠（551 票）以及《海賊王 ONE PIECE》娜美（551 票）；從這份名單中可以看見尾田榮一郎老師所繪製的《海賊王 ONE PIECE》就有三位女性角色榮登前五名寶座！只能說尾田老師對於女性角色的拿捏，真的是太了解粉絲們的喜好。

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