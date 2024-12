《週刊少年JUMP》網民選出身材火辣女角排行榜　由她奪冠沒異議

《週刊少年 JUMP》上連載著許多知名的日本漫畫,如《海賊王 ONE PIECE》、《咒術迴戰》等作品,其中每位老師也會在自己的漫畫裡,加入了形形色色的女角們;今番就有一份日本網友們投票的《週刊少年 JUMP》「身材最好女角」名單,以下就讓我們來看看到底是誰奪下了第一名!



《週刊少年 JUMP》「身材最好女角」排行榜正式公開

日本排行網站 goo Rank 日前進行了一份網友票選調查,以《週刊少年 JUMP》過去到現在連載的作品為基數,找出漫畫迷們心中「身材最好女角」的排行榜。

網民選出身材火辣女角排行榜10至6名:

首先我們率先公布十至六名,分別為《北斗神拳》瑪米亞(244 票)、《火影忍者》綱手(245 票)、《貓眼》來生瞳(246 票)、《鏈鋸人》真紀真(250 票)與《城市獵人》野上冴子(250 票)。

《海賊王 ONE PIECE》娜美成為網友們公認的《週刊少年 JUMP》「身材最好女角」! (amazon)

網民選出身材火辣女角排行榜5至1名:

第五名至第一名則是《Orange Road古靈精怪》鮎川圓(254 票)、《海賊王 ONE PIECE》波雅漢考克(350 票)、《海賊王 ONE PIECE》妮可羅賓(351 票)、《我們真的學不來!》緒方理珠(551 票)以及《海賊王 ONE PIECE》娜美(551 票);從這份名單中可以看見尾田榮一郎老師所繪製的《海賊王 ONE PIECE》就有三位女性角色榮登前五名寶座!只能說尾田老師對於女性角色的拿捏,真的是太了解粉絲們的喜好。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】