《週刊少年JUMP》網民選出身材火辣女角排行榜　由她奪冠沒異議

《週刊少年 JUMP》上連載著許多知名的日本漫畫，如《海賊王 ONE PIECE》、《咒術迴戰》等作品，其中每位老師也會在自己的漫畫裡，加入了形形色色的女角們；今番就有一份日本網友們投票的《週刊少年 JUMP》「身材最好女角」名單，以下就讓我們來看看到底是誰奪下了第一名！



《週刊少年 JUMP》「身材最好女角」排行榜正式公開

日本排行網站 goo Rank 日前進行了一份網友票選調查，以《週刊少年 JUMP》過去到現在連載的作品為基數，找出漫畫迷們心中「身材最好女角」的排行榜。

網民選出身材火辣女角排行榜10至6名：

首先我們率先公布十至六名，分別為《北斗神拳》瑪米亞（244 票）、《火影忍者》綱手（245 票）、《貓眼》來生瞳（246 票）、《鏈鋸人》真紀真（250 票）與《城市獵人》野上冴子（250 票）。

《海賊王 ONE PIECE》娜美成為網友們公認的《週刊少年 JUMP》「身材最好女角」！ （amazon）

網民選出身材火辣女角排行榜5至1名：

第五名至第一名則是《Orange Road古靈精怪》鮎川圓（254 票）、《海賊王 ONE PIECE》波雅漢考克（350 票）、《海賊王 ONE PIECE》妮可羅賓（351 票）、《我們真的學不來！》緒方理珠（551 票）以及《海賊王 ONE PIECE》娜美（551 票）；從這份名單中可以看見尾田榮一郎老師所繪製的《海賊王 ONE PIECE》就有三位女性角色榮登前五名寶座！只能說尾田老師對於女性角色的拿捏，真的是太了解粉絲們的喜好。

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