膽大黨角色被「黑人化」引發跨國爭端｜是種族歧視？是創作自由？｜JUMP+ 作品《膽大黨》動畫化後被奉為神作，當中的科幻+奇幻元素在歐美也大受歡迎。向來喜歡將動畫角色「黑人化」的網上插畫家 @Lynn6Thorex 早前將男主角「厄卡倫」及女主綾瀨桃改畫成黑皮膚、厚嘴唇風格。作品人氣高自然又引發爭議，有人指這個作者是「慣犯」，已曾多次將日本動畫角色「黑人化」，但《膽大黨》的美版官方「厄卡倫」配音員卻留言唱反調，甚至更換X頭像為「黑人厄卡倫」以表支持，令爭議愈來愈大。



今次事件的「風眼」黑人畫師 @Lynn6Thorex 在月初發表了「黑人厄卡倫與綾瀨桃」改圖，其實他平時已常share《膽大黨》資訊，似乎他將兩個角色「黑化」單純是出於愛好，並沒有太重惡意。但《膽大黨》的人氣真是太火了，改圖被瘋傳後就招來反對聲音，網民持有兩派極端相反意見。後來《膽大黨》美國官方配音員 AJ “Bummed AF” Beckles 將頭像換成「黑人厄卡倫」表支持，令爭議愈演愈烈。

黑人畫師 @Lynn6Thorex 將膽大黨角色「黑人化」

歐美動漫二創圈近年掀起 「動漫角色黑人化（blackwashing anime characters) 」風潮，在歐美流行的大熱作如《Naruto》《One Piece》甚至《Spy X Family》的安妮亞都曾被二創「黑人化」。在2022年BLM（black lives matter）運動最火熱時，甚至稱之為「fixed art」，講明這種二創是「修正缺乏黑人角色、種族歧視的作品」，抗議日本動漫的黑人角色太少，又罵日本漫畫家沒見過黑人，非常搶口更亂扣種族歧視帽子，漸漸令這種單純種類色彩多烈的二創手法政治化、甚至招黑。

Twitter（X）截圖

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支持者：二創黑人化沒傷害任何人

支持者認為更改膚色與角色性轉（即男變女）二創根本無分別，單純是滿足畫師自己的希望，並沒有傷害任何人，如果這種創作空間都被扼殺，就是種族歧視。又有指畫師改角色膚色只是單純想畫，不是人人都種族主義、想修正角色。更指日本動畫很多角色本身都「白人化」，根本沒資格來談尊重角色種族。

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反對者：黑人種族主義者最雙標

日本人有不少反對者，他們認為擅改角色種族是不尊重原作、種族主義行為，不少黑人本身才是最偏激和雙標的種族主義者，指荷里活有白人演員塗黑皮膚、模仿黑人口音演戲，即被控冒犯黑人。但日本人反對日本動漫角色被「黑人化」，卻又反被指歧視黑人，根本是一種嚴重「雙標」，不知各位讀者又有甚麼意見？日本網民風太甚至將這二創畫再改成白皮膚以示反對。

日本網民風太甚至將這二創畫再改成白皮膚以示反對。

白人美女塗黑皮膚Cosplay竟被Twitch封鎖戶口

早前Twitch有位立陶宛美女白人實況主Karupups（Karina Martsinkevich）為了扮演《Apex 英雄》黑人角色「生命線」，在直播中將皮膚塗黑，竟被指進行「黑臉」（blackface）的種族歧視行為，被Twitch封鎖戶口一個月。那為何黑人畫師將動畫角色「黑人化」卻沒有問題呢？

立陶宛美女白人實況主Karupups（Karina Martsinkevich）為了扮演《Apex 英雄》黑人角色「生命線

作為中西文化交匯的香港，社會本身一向是多種族混為一體，對於這件事多數都抱持「食花生」的客觀態度，不太在意當中誰是誰非。不知各位讀者又有甚麼睇法？