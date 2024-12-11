《Pokemon TCG Pocket》推出了新的對戰勳章活動，只要在一周內在活動對戰中，獲得 5連勝即可獲得全套勳章。在活動推出兩日後，有不少玩家反映，要做到 5連勝有一定的難度，以下分享兩套牌組給大家，輕鬆拎5連勝勳章。



想要達到5連勝，牌組的穩定性非常重要，因此不推薦打法被動，以及依賴擲銀的卡組，如小霞﹑卡拉卡拉﹑快龍等。所以選擇卡組時，應該要選擇能快速成型，以及波動較細的卡組。

第一套是記者實試用來獲得 5連勝的卡組，寶石海星EX+甲賀忍蛙。打法以寶石海星EX為主要輸出，一階進化2能量打90血，同時無消耗退場，非常強勢。而甲賀忍蛙可以在後場幫助輸出，也能用作養寶石海星EX的肉盾。放一張大蔥鴨是可以作為快速打30血的手段，以及用來防姿娜殺死海星星的肉盾。

第二套即是很多人都知道的「皮神」比卡超EX卡組。作為天梯目前最強力的卡組，用來打 5連勝活動絕對是當仁不讓。2能量打90血，無需進化，令比卡超EX成為目前穩定的卡，而且卡組配搭多元化，霹靂蛋﹑雷電斑馬﹑雷超都可以作為副手，閃電鳥EX可按需要放1~2張。