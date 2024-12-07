AV女優2024年11月排名榜新人多｜排少夏空梨花、175長腿倖月星羅｜11月排行榜可謂亂戰一場，不少知名女優發片後重新上高位，亦有超過10名新人入圍，比如自稱99%清純+1％變態的「排球少女」夏空梨花、身高175cm有超長腿的倖月星羅。



排球少女夏空梨花｜運動健康路線、胸圍都要著CK

夏空梨花（夏空りか）是片商 S1 的11月美少女新人，身材苗條結實、健康笑容充滿陽氣息。她曾多次代表排球校隊參加全國大賽，而出道片當然亦有排到不同類型的排球場景，食正《排少》劇場版熱潮。她本人更自稱AV片拍出日本藍色樽健康飲品「抵抗力」（化名）那份青春汗水氣息。不過運動員轉戰AV界都悶了，所以片商為夏空梨花設計了一句震撼的口號：「99% 清純 + 1% 變態」，究竟有幾變態就只有訂購排名第8位的 SONE-514 才知道。

夏空りか X戶口：@_naturika_

片商為夏空梨花設計了一句震撼的口號：「99% 清純 + 1% 變態」（夏空りか X戶口：@_naturika_圖片）

片商為夏空梨花設計了一句震撼的口號：「99% 清純 + 1% 變態」（夏空りか X戶口：@_naturika_圖片）

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（夏空りか X戶口：@_naturika_圖片）

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最終長腿兵器倖月星羅

被奉為片商 Moodyz 2024年長腿秘密武器的倖月星羅（倖月セラ），除了賣現役女大學生、175cm身高及超長腿，又指她下海前經驗非常淺。條件好就不用太多包裝，簡簡單單一出道作MIDV-864已經取得排名榜第7位。（倖月セラ未開設X戶口）

倖月セラ片商 Moodyz X戶口圖片

倖月セラ片商 Moodyz X戶口圖片

倖月セラ片商 Moodyz X戶口圖片

倖月セラ片商 Moodyz X戶口圖片

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