AV女優2024年10月排名｜白岩冬萌偶像暗黑化向親弟推薦處女作番號

撰文：長濱睡睡
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AV女優2024年10月排名｜白岩冬萌女團偶像暗黑化推薦弟弟買處女作｜繼續有前日本女團「暗黑化」下海拍AV，個個都想做三上悠亞接班人！10月15日推出處女作的白岩冬萌，擁有idol級顏值和G-Cup身材，加上性格相當豪爽，自曝向親弟弟推薦自己的AV出道作！

少女偶像白岩冬萌轉生成為AV靚姐姐

白岩冬萌由2015曾以藝名mone參與Punk Rock偶像女團「Malcolm Mask McLaren」出道，18年退團後一路浮沉，直至今年她在Twitter宣布下海。前偶像背景吸引到媒體訪問，談及自己是因為憧憬星級女優美谷朱里（美谷朱音）才決定下海。白岩冬萌出道時已不算年輕，如今更是有一定閱歷，但依然保養好idol級的顏值，以及G-Cup 傲人身材。

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向弟弟推薦作品番號｜處女作仲係姐系路線

她提及偶像時代開始追隨的fans完全不介意（不如說期待已久），更連同fans信送上AV碟給白岩冬萌「參考」（這根本是性騷擾吧……）。但白岩冬萌也不介意，更笑言自己出道的事也有跟家人講，甚至向親弟弟推薦了要買自己的出道作……你擺明是知道自己處女作主題是《喜歡漂亮的姐姐嗎？》請不要戲弄弟弟啦！

白岩冬萌 官方X圖片
白岩冬萌 官方X圖片

白岩冬萌出道作番號是？

不知是否白岩冬萌努力推薦、fans又喪買，處女作（番號MIKR-001）銷量極高，成為2024年10月影碟銷量榜第2位，僅敗於河北彩伽手下，新人來說非常出色了。（白岩冬萌 官方X戶口）

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白岩冬萌 官方X圖片
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金松季步｜前AKB二打六35歲高齡下海成名

9月排名冠軍金松季步一樣係偶像出身，今年35歲的她，07年曾以藝名「金子智美」加入過AKB48，不過只是名不經傳的研究生，想不到離開偶像界拍泳裝寫真反而更加紅，最終被片商落力遊說下海，8月推出首部作品（番號：TEK-099）同樣一登上銷量榜第1位。（金松季步 官方X戶口）

金松季步 官方X戶口 ＠kiho_kanematsu 相片

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