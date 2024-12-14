Amazing Toy Show 尖沙咀 K11 musea 開玩具展｜今個星期六日有冇節目？喜歡睇玩具嗎？12月13日（五）至15日（日）一連三天，K11 musea 6樓展覽館有Amazing Toy Show 玩具展，全打可愛又夠潮的搪膠figure和盲盒公仔，連BP Lisa最愛的Labubu、Sario角色、男人的英雄幪面超人、game迷懷念的泡泡龍樣樣有！由於場內發售的玩具太多了，記者就以個人口味選出了10款必買品!



Amazing Toy Show 尖沙咀 K11 musea 開玩具展

第一屆 Amazing Toy Show

日期: 2024年12月13至15日 (星期五至日)

地點: K11 MUSEA 6F

地址: 尖沙咀梳士巴利道18號 6F

主辦: Amaz Company Limited

入場費：$40（每日1800後免費入場）



必買品01｜泡泡龍 Art Toy 金色限量版

DGSQUARED 金色限量版泡泡龍 Art Toy，限量 100隻優先於會場販售。金光閃閃的泡泡龍咬住電鍍金色千万両相當有氣派，絕對值得收藏！同場更有普通版綠色和藍色泡泡龍與魔法師 Art Toy，凡購買 2 隻泡泡龍 Art Toy 系列，更可獲得泡泡龍 Art Toy 系列陳列用膠球 2 個，先到先得，送完即止。(DGSQUARED LIMITED Booth No.C-01)

DGSQUARED 全新金色限量版泡泡龍 Art Toy，限量 100隻優先於會場販售

同場更有普通版綠色和藍色泡泡龍與魔法師 Art Toy

DGSQUARED 設計師設計師 Kimberly Sio原創角色「魚毛一族」，都幾Q。

必買品02｜Unbox 50cm高巨型幪面超人

Unbox 有很多聯乘合作商品，除了已經賣很多年，fans都清楚珍藏度有幾高的Sanrio角色膠公仔，今年還有為大男孩而設，模擬膠式「大膠」風格的Kamen Rider 50CM 膠，有1號、Black，以會活動限定色櫻島一號。女仔可考慮Q版《我係小忌廉》以及小桃透明版。（UNBOX INDUSTRIES：Booth No.C9 , C10 & C11 ）

模擬膠式「大膠」風格的Kamen Rider 50CM 膠

一系列以食物如馬卡龍、烘焙麵包為主題的Sanrio公仔。

一系列以食物如馬卡龍、烘焙麵包為主題的Sanrio公仔。

女仔可考慮Q版《我係小忌廉》以及小桃透明版。

必買品03｜雙色黃金俠

80年代經典卡通《黃金戰士》主角黃金俠，有金色版以及模擬動畫造型的黃色版，兩款公仔Q版得來又型的雕刻技術好難拿捏。同場還有1954 Godzilla 及三式機龍。（Kaiju One 壹工房 Booth T27）

《黃金戰士》主角黃金俠

1954 Godzilla

必買品04｜道士燦子

勁可愛大眼燦子又有新造型，包括兩色道士燦子，額上有靈符，長舌更可以拆出來玩。另外有兩色達摩不倒翁燦子一樣得意。(Soap Studio Booth A11-A12)

勁可愛大眼燦子又有新造型。

兩色道士燦子，額上有靈符，長舌更可以拆出來玩

另外有兩色達摩不倒翁燦子一樣得意

必買品05｜香港產業情：紅A膠品盲盒

以用極唔爛、用料出色而知名的香港膠品名牌「紅A」，適逢今年第75個年頭，特別將他們經典的產品造成迷你盲盒，冇得揀款要抽，好想爆到拎到張椅。

必買品06｜The Monsters Labubu連Lisa都愛

香港出生的比利時籍藝術家龍家昇，一系列可愛又有靈性的Q版生物「The Monsters」系列，近年被Black Pink Lisa 看中，還拍片教fans分角色。場內有大量限定款，由於數量好少，但最少可以親眼見真身，以後見夾公仔機那些假貨，就識分真假了。（Amaz by Lokianno Booth: B05）

The Monsters Labubu連Lisa都愛

The Monsters Labubu連Lisa都愛

The Monsters Labubu連Lisa都愛

必買品07｜KYUBI吉祥物

Anson Kong@mirror時裝品牌KYUBI的狐狸吉祥物阿KYU與神獸搪膠玩具再版發行，金屬收藏掛飾都好型。同場又有它們的KYUBICharm 金屬卡收藏掛飾系列，最新出蜘蛛俠卡組。

必買品08｜功夫貓黨粉紅貓女

Bigboystoys 推出的 Sofubi Addict 功夫貓黨搪膠22吋夠大隻，繼主角太郎後有第二名角色 - 寶寶出場。（BigBoysToys Company Limited Booth No.B13）

Sofubi Addict 功夫貓黨搪膠寶寶

Creamy Mami經典月亮造型Figure

行運超人及crossover版忍者龜忍者龜TMNT x Grape Brain Donatello

蒼龍God Canglong-2nd Color

必買品09｜廿四味涼茶妹Molly

由香港知名設計師 Kenny Wong 設計的Molly妹妹，相信很多人都抽過她的盲盒公仔，Kenny 與 Silent Trick（偲徠工作室）合力「熬製」了一隻特別造型的廿四味涼茶妹Molly，其頭部是舊式涼茶鋪那些金屬水壺，上面的字都是Kenny自己手筆。（Silent Trick Booth No.C02）

廿四味涼茶妹Molly

廿四味涼茶妹Molly

廿四味涼茶妹Molly

廿四味涼茶妹Molly

必買品10｜Sticky Monster Lab黏黏怪物研究所

由 A Good Company 引入的韓國設計團隊 Sticky Monster Lab 黏黏怪物研究所盲盒，將有新系列登場。同場有 A Good Company 老闆 Ricky 自己研究風水，以五行配色設計的「馬上得財搪膠公仔」，聽說擺對位置可以招財強運。此外， A Good Company 更開發了由「東尼電機」設計的「懷孕動物園」盲盒，公仔的大肚內真的有「小朋友」迷你公仔。（A GOOD COMPANY Booth No : A07）

其他不能盡錄產品／展品圖輯（點圖放大）

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必睇名家台上表演

場內不只買買買，各地設計師還來了香港見fans，當中特別留意MediaLink引入香港的OHIGE no PON 胡子碰碰系列，作者金澤信將會來港上台即場畫畫。

OHIGE no PON 胡子碰碰系列

OHIGE no PON 胡子碰碰系列作者金澤信