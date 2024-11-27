超合金魂高達TRYON 3 (GX-113)開箱評測｜年初萬代帶給大家一個超驚喜，宣布推出超合金魂系列首款高達機體：《高達創戰者TRY》的3合1合體Robot「高達TRYON 3」！究竟一隻高達被「魔改」成超級機械人後好唔好玩？即睇開箱報告！



超級系高達來自《高達創戰者TRY》

GX-113 高達TRYON 3 這款看來像《絕對無敵獅人鳳》超級機械人，何解冠以Gundam之名？原來它來自動畫《高達創戰者TRY》中的「劇中劇」作品《最強機動TRYON 3》，以ZZ高達為基礎重新設計而成，在片中是大阪模型狂人「阪井廣」的改裝武器，戲外是由「高達之父」大河原邦男操刀設計。說明書中有不少資訊及設計畫，值得一看。

超合金魂高達TRYON 3 開箱評測（鍾世傑 攝）

三機分體評玩｜獅子把玩度最高

由於開盒後3機是分開擺放，我就也由分體的三部機體開始把玩。先有變身後為上半身的「海魔 Umi Tryon」（它是一條魔鬼魚）、下半身的「空鳥 Sora Tryon」，由巨型背包及胸口獅子頭組成的「陸獅 Land Tryon」，玩具附有一個巨型地台，全對應人型及三部獸戰機，地台更可拆成3件分給三獸獨立使用。並附有一對透明支撐臂，用來展示「鐵甲飛拳」出招、及撐起超巨型長劍。

巨型地台對應人型及三部獸戰機，更可拆成3件分給三獸獨立使用。（鍾世傑 攝）

陸獅 Land Tryon

獅子「Land Tryon」把玩性最高，萬代做開金毛獅王、百獸王，根本手到拿來，四肢靈活前爪是合金件、獅頭電鍍+金油上色比《勇者王》更靚。

陸獅「Land Tryon」把玩性最高（鍾世傑 攝）

合體準備：獅子之後會插在機體背部變成大背包，先將4隻腳仔捲好，再將砲座連獅頭翻起，再抽出高達頭即成。（因為怕刮花，所選擇了合體時才裝上高達的的金色大角。）



陸獅「Land Tryon」合體準備（鍾世傑 攝）

海魔 Umi Tryon

魔鬼魚潛艦「Umi Tryon」根本就是ZZ高達的上半身，將長長的大劍柄裝在機尾扮成魔鬼魚，其餘沒甚麼武器或細節可玩，如果超合金魂為它追加一些小武器就好。

海魔 Umi Tryon 沒特別玩法gimmick（鍾世傑 攝）

合體準備：海魔 Umi Tryon 根本就是ZZ高達的上半身，將膊甲由向前扭到向外，打開前臂，將噴射口180度向仔轉，就會見到合體用的小拳頭（可更換其他手型），在此要提一提不滿之處，雙拳接駁軸不斷移位，換裝手型成了一大苦差。



海魔 Umi Tryon 根本就是ZZ高達的上半身（鍾世傑 攝）

將噴射口180度向仔轉，就會見到合體用的小拳頭（可更換其他手型）（鍾世傑 攝）

空鳥 Sora Tryon

ZZ重厚下身可變身為巨爪鳥「Sora Tryon」，附一對「光之翼」可插在裙甲定風翼上，一對鷹爪金色上色勁sharp。這東西最大弱點是必須配合支撐架display，否則會因重量不均，難以擺放。

ZZ重厚下身可變身為巨爪鳥「Sora Tryon」（鍾世傑 攝）

合體準備：空鳥 Sora Tryon 會變成TRYON 3的下半身，雙腳變型方法ZZ差不多，記得一定要將幾隻金色鷹爪完全收好才變型，否則一定刮花。



雙腳可以八字外張，小心過度張腿有機會令雙腳損壞。（鍾世傑 攝）

Let's Tryon 高達TRYON 3大結合

作品中，高達TRYON 3 需要三人駕駛、大叫口號「Let's Tryon」才能大結合，雖然多餘但非常熱血，各位都可以叫住來玩！合體方法極簡，所以變成人型後也非常紮實，它的可動還不俗，關節集中在雙手雙腳，膊甲前方可以上揭，雙臂高舉時膊甲不必一齊向後轉。雙腳可以八字外張（過度張腿有機會令雙腳損壞），髖關節有雙軸承增加提腳度，可惜腰部未能轉動，算是少少不足。

Let's Tryon 高達TRYON 3大結合（鍾世傑 攝）

Let's Tryon 高達TRYON 3大結合（鍾世傑 攝）

Let's Tryon 高達TRYON 3大結合（鍾世傑 攝）

Let's Tryon 高達TRYON 3大結合（鍾世傑 攝）

17吋大劍．大張一刀流夠豪氣

把玩方面，「高達TRYON 3」的武器真是非常之「超級系」，主武器「超咆劍Hyper Minovski」足足有17吋長！高過figure本身！透明劍身effect件好通透，可以雙手握劍擺「大張一刀流」甫士。更附特效件，可重現胸口獅頭「吐出」超咆劍刀柄一幕，單是這一格畫面已非常之「超級系」。

附送特效件重現獅頭吐出超咆劍刀柄一幕，這一格畫面非常之「超級系」。（鍾世傑 攝）

主武器「超咆劍Hyper Minovski」足足有16吋長！（鍾世傑 攝）

透明劍身effect件好通透，可以雙手握劍擺「大張一刀流」甫士。（鍾世傑 攝）

說明書沒提，其實背面的雙砲更鷹頭都可以向上翻起，做成全彈發特狀態！

說明書沒提，其實背面的雙砲更鷹頭都可以向上翻起，做成全彈發特狀態！（鍾世傑 攝）

前臂可以出、加裝噴射特效成為鐵甲飛拳「Arm Booster」，更加送2支透明支架撐起影相。背包上有一對劍柄，可拆出來成為一對光束刀「Hyper Beam Saber」，兩支光束刀特效件仲粗過PGU RX-78-2。還有放大頭上觸角變成回力鏢「Boomerang Stagger」。

前臂可以出、加裝噴射特效成為鐵甲飛拳「Arm Booster」（鍾世傑 攝）

用手機app執走支撐架，就有如真的飛拳。（鍾世傑 攝）

一對光束刀「Hyper Beam Saber」特效件仲粗過PGU RX-78-2。（鍾世傑 攝）

還有放大頭上觸角變成回力鏢「Boomerang Stagger」。（鍾世傑 攝）

本來是一隻METAL BUILD？而家個價買得過

話說「高達TRYON 3」本來計劃放在METAL BUILD系列發售，最終因為風格問題轉到「超合金魂」系列。它整體結構紮實，沒有麻麻煩煩的替換件，一步到尾完全合體，拿上手有重厚的手感，如果機身做些上色一定更靚，但玩後發現不上色才可瘋狂粗玩變型合體，獅子頭電鍍+金油就非常sharp，又大量使用光翼／武器透明特效件，大堆頭好吸引，暫時香港貨量充足、定價合理，適合喜歡懷舊風的人入手。

超合金魂高達TRYON 3 建議售價HK$2,249.9／日本價39600日圓