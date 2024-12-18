《Pokemon TCG Pocket》幻遊島更新！時拉比掘起　4大卡組推介

《Pokemon TCG Pocket》「幻遊島」A1a補充包推出後，整個遊戲的環境有了翻天覆地改變，已不再是皮神的天下，時拉比EX、夢幻EX、大比鳥EX的卡組逐漸成為主流，想知新卡帶來什麼卡組？即睇以下4大推介：



時拉比EX + 君主蛇

提到「幻遊島」最OP的組合，必數時拉比EX + 君主蛇，時拉比EX的技能可按能量數擲同等次數的骰子，每一個正面+50傷害，成為目前攻擊力無上限的代表。而君主蛇的特性可以把草系能量x2，完全是時拉比EX最強的尿袋。另外，莉佳也必需放兩張，用來幫時拉比加強續戰力。

水伊布+急凍鳥EX+暴鯉龍EX

水系卡組也迎來增強，新成員水伊布令原來的急凍鳥EX+小霞更靈活，可以隨時把被戰區的所有能量，轉移到戰鬥區的寶可夢身上，令新的暴鯉龍EX成為水隊最暴力的收尾寶可夢，140攻擊力的「暴亂潮旋」彌補了急凍鳥EX低打點的缺陷。

大比鳥EX+赤面龍+寶可夢之笛

另一副樂趣極高的牌組，以大比鳥EX為主要輸出，透過寶可夢之笛把對手的備戰區塞滿，讓大比鳥的傷害達到140。由於大比鳥EX是無屬性要求，可配合無需進化的赤面龍作肉盾養出大比鳥EX，「粗糙皮膚」的反傷20往往能為對方在前期帶來很大的麻煩。

超夢EX+夢幻EX+幻之石板

夢幻EX的出現加強了超夢EX牌組，與本來的超夢EX卡組相似，但加入夢幻EX後，終於為超夢EX找到最適合的肉盾，再配合新手調查員把殘血的夢幻EX拉回手中，成為養超夢EX和莎奈朵最佳寶可夢。另外，也要放兩張幻之石板，用來壓縮卡組更快濾卡。