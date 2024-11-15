Pokemon TCG Pocket｜隱藏卡「夢幻」獲得方法　一招快速收集圖鑑

《Pokemon TCG Pocket》玩家抽卡進度如何，有沒有抽到想要的核心卡或稀有卡呢？原來遊戲內有一個隱藏成就，玩家完成後就能免費拿到一張「夢幻」（夢夢）的實境卡。



隱藏成就拎「夢幻」卡

當玩家收集齊無印中的151種寶可夢，即會完成「關都圖鑑成就」，只要在圖鑑任務中即可解鎖一張實境「夢幻」卡，雖然這張卡的實際作用不大，但作為一個寶可夢粉絲和滿足收集癖好，這張卡可說是目前玩家的焦點目標。

+ 2

更易集齊151方法

玩家可能以為要完成這個圖鑑，就要收集全部關都地區寶可夢，包括EX卡，其實橫街只要收集同名寶可夢即可，如你已經有噴火龍，那就不需要噴火龍EX。另外，玩家可以在圖鑑中，點擊「放大鏡」向下滑點擊指定卡包，就知自己在該卡包中還有什麼未抽出來，方便玩家針對圖鑑抽卡。玩家亦可使用開卡PT，直接購買卡片。訂閱特級護照，每日多一抽也能更快完成圖鑑。