星鳴特攻、無名九使…力數8大爆死DEI遊戲｜woke game還有將來嗎｜woke game還有將來嗎？DEI 本來代表多元／平等／包容（Diversity, equity, and inclusion），原都是美好的事，但世事物極必反，近年歐美社會政確氣氛濃厚，各遊戲廠商又貪圖ESG資金，不惜背叛玩家硬將woke元素加進遊戲內容，玩家打機變成強迫接受政確教育。連吃多次屎後齊齊向DEI遊戲說不。加上遊戲本身質素低下、銷量自然爆死。以下為10款2024年大爆死DEI遊戲，你玩過幾多隻？



自尋死路：《星鳴特攻 Concord》

由索尼互動娛樂（SIE）推出的網上多人射擊動作遊戲《星鳴特攻》，一開始時只是一家小公司的職員，想製作一款game向《銀河守護隊》致敬，所以主角群多性別多種族樣樣齊，誰知被Sony看中並收購計劃後，索尼再空降一批「DEI專家」入製作群做高層，外行管內行再玩辦公室鬥爭，最終只搞了一篤滿是「DEI」和「覺醒（woke）」味的垃圾，還要選擇同日發售跟《黑悟空》對撼，最高只有數百人同時上線，推出1星期左右就因為口脾與銷量不滯，光速宣布停服退款。

《星鳴特攻 Concord》

信錯民調《無名九使》

有指BANDAI NAMCO自覺長期搞《NARUTO》、《龍珠》game沒有「大作為」，早幾年決定大手投資歐美game，事前做了問卷，網民過5成同意遊戲應該有DEI元素，萬代投資1億幾美元買入 Reflector Entertainment ，花了近10年開發動作 RPG《無名九使覺醒》（Unknown 9: Awakening），誰知這家公司技術力連PS2 game都不如、打法無新意；明明請了漂亮的面模，卻因政確而刻意醜化。最嚴重要是美國社會風氣急變，DEI成為毒藥，而此作更是由「政確魔人公司」Sweet Baby執行長寫劇本，未出就爆發罷圓風潮，死相慘烈。

《無名九使》

說教累事《闇龍紀元：紗障守護者》

EA 旗下名廠 BioWare 十年打造 3A 級大作 《闇龍紀元：紗障守護者》首周銷量僅得50萬套（上集《異端審判》銷量破 1200 萬套）。推出前明明風評向好，為何口碑如骨牌式倒退？原來又是跟DEI有關！玩家認為遊戲本身準準不錯，打法也好玩，但在打機過程中不放過任何機會迫玩家認同「非二元性別」，更有個同伴會忽然跟你說：「咁嘅、我係非二元性別人」，玩家接受不到這種硬塞的「DEI」教育，難怪狂Steam還出現退貨潮！

《闇龍紀元：紗障守護者》

玩家「要求太高」《星球大戰：亡命之徒》

《星戰》game向來風評就不好，只是偶然出一兩款佳作，但《星球大戰：亡命之徒》明顯不在此列。首先網民認為女主角人設太醜樣，根本投入不到。另一原因是ubisoft遊戲實在太千篇一律，打法隻隻差不多，至令《星球大戰：亡命之徒》人氣一直低下。而且UBI ceo亦不認同遊戲水準有問題，還抱怨是玩家「要求太高」。

《星球大戰：亡命之徒》

本來就爛《自殺突擊隊：戰勝正義聯盟》

一手帶動DEI風氣的顧問公司Sweet Baby Inc. 未「出名」時參與過幾款大作如《心靈殺手2》《戰神：諸神黃昏》《漫威蜘蛛人2》，身份僅為顧問，以建議方式協助廠商改善遊戲劇情及角色描寫，針對人種膚色、種族文化等敏感性內容審查。這款同樣有SBI參與的DC英雄動作game《自殺突擊隊：戰勝正義聯盟》，最大死因就是因為不好玩，加上被人踢爆有SBI參與，就死多幾錢重，令華納遊戲部門從《HP 霍格華茲的傳承》賺來的錢都輸光。

《自殺突擊隊：戰勝正義聯盟》

上錯賊船《Tales of Kenzera: Zau》

黑人演員阿布巴卡爾·薩利姆自資開設小game廠，將故鄉美國南部的黑人風情製作成遊戲，早期推出demo時大受好評，但就是因為太好了，引來EA及微軟投資，但新金主馬上安排SBI空降「監修」。聽聞其實SBI參與度不高，反而是加強了文化考證，但網民一見SBI之名已發起罷玩，令阿布巴卡爾痛不欲生。美國game界不斷內耗，只怕很快會被中國超前。

《Tales of Kenzera: Zau》

割席太遲《燧石槍：黎明之圍》

又一隻被反DEI玩家肉搜出有 Sweet Baby 參與的遊戲，幾乎又被罷買，但廠商急忙出聲明指遊戲在2022年已放在與SBI合作，對方提出的建議完全沒有採用，才免了一死，但仍為時已晚，最終成績並不好。

《燧石槍：黎明之圍》

2025年 DEI 大作《刺客教條：暗影者》

講DEI，當中大宗不能少了UBISOFT，他們原定在12月發售的《刺客教條：暗影者》由於無視日本正史，強將一個戰國時代的黑人改設定成為武士，令玩家可以操作黑人武士斬日本兵，而且game內很多史實考察都做得極差，最終被迫延至出年2月發售，傳聞為了避免完全爆死，UBI今次延期是為了幫《刺客教條：暗影者》追加一個修定好史實設定的「正史模式」。

《刺客教條：暗影者》

2025 Woke game 還有出路嗎？

DEI game不合game迷口味，但因為歐美大企業都期望有ESG基金投資，必須要加入大量DEI元素去強調自己盡了「社會責任」。放眼看看頑皮狗新作《星際：異端先知》，單是那條「光頭尼姑打飛機」預告已經有15萬dislike，似乎3A大廠依然固我繼續 woke 下去。最終是那一邊笑到最後，就是美國game迷發起的罷玩行動是否做得夠徹底。