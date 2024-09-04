《Concord 星鳴特攻》開發8年只撐到2週？索尼12億EDI力作宣布關服退款｜由Sony 旗下 Firewalk Studios 工作室耗資1.5億美元、花了8年開發的 5 vs 5 FPS 對戰game《星鳴特攻 Concord》自8月尾推出後，由於自以為能討好LGBTQ+族群，刻意畫得又老又胖的糟糕角色造型，加上連免費FPS都難以生存的今日，沒有單機mode 竟然索價40美元，果然一上線即大爆死，Steam 最高在線人數僅 697 人，後續更跌餘雙位數，索尼長痛不如短痛宣布關閉伺服器，安排全數退款。



角色做醜一點、就能面向LGBTQ+族群

早前曾報導因過度強調遊戲內EDI元素（Equity公平、Diversity多元、Inclusion共容）及LGBTQ+友好的索尼製作 5 vs 5 視點射擊遊戲《Concord 星鳴特攻》，為了配合遊戲界「政治正確」之風，刻意將遊戲角色「做醜一點」，加入肥身材、有色人種、同性戀、傷殘義肢等元素。這種「角色做醜一點、就能面向LGBTQ+族群」的想法，可說是一種反向的歧視和定型。

廠商認為LGBTQ族群玩家就會喜歡這類角色造型嗎？大家點睇？

尤如無人肯碰、現代受眾不買帳

不出所料，推出前很努力在網上給讚畀like的「現代受眾」沒有身體力行用金錢去支持《Concord》，最高同時在線遊玩的玩家數最高僅得697人，都9月初更跌至不足50人，被笑稱：「只要你肯玩，都鐵定能打進全球玩家排名前50位」

動畫師與網民爆罵戰，指對方是：一群没有才華的怪胎

甚至有傳與「政治正確顧問公司」Sweet baby inc合作，交付數百萬美元的「指導費用」，去修改遊戲中「不夠政確」的內容。製作人更強調過這遊戲才是game界的正確出路，將會被「現代受眾」modern audience支持而大賣。作品動畫師@anim_xander曾與網民展開罵戰，指批評遊戲的網民是：「一群没有才華的怪胎」

網民：轉載停運消息的分享人數，比在線玩家更多

在停運公布中，遊戲總監 Ryan Ellis 認同遊戲並沒有達到預期效果，決定讓遊戲在 2024 年 9 月 6 日起關閉，未來會探索各種能夠更加吸引玩家的選擇。及後將安排PS5、Steam、Epic Games Store 的遊戲買家退款。但去到最後， Ryan Ellis 都未有承認是「政治正確」元素搞死遊戲。而「現代受眾」更掉轉槍頭，指有問題的不是EDI元素，而是 Firewalk Studios 的遊戲做得很爛，弄得Sony兩面不是人；轉載《Concord 星鳴特攻》停運消息的share數，更被諷刺說「比上線玩星鳴特攻的人數更多」。

或者，Sony 真的要好好想一想，究竟那群人才會真金白銀買你的遊戲，而不是討好一班根本不會感謝你、更不會打開荷包買你產品的「現代受眾」。