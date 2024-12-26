Pokemon TCG Pocket 最強的基因秘密任務｜《Pokemon TCG Pocket》想快點儲到120個沙漏十抽卡包，可以完成收集任務，只要完成後就可以獲得獎勵，當中包括挑戰沙漏、開包沙漏、徽章等，而當中一些任務是沒有再列表中顯示的隱藏任務。以下為大家帶來開「最強的基因」的 8 個秘密任務，總共可以拿到 72 個開包沙漏。



秘密任務1—完成關都地區圖

條件：編號001 ~ 150的寶可夢（同名即可，無需EX卡）

獎勵：夢幻實境卡



秘密任務2—關都地區的道館館主們2

條件：收集所有全圖的關都地區道館館主

獎勵：挑戰沙漏 x 48﹑開包沙漏 x 12﹑商店卷 x 10



秘密任務3—「最強的基因」美術館(1)超夢

條件：收集所有超夢包的一星全圖卡

獎勵：挑戰沙漏 x 36﹑開包沙漏 x 12﹑商店卷 x 10



秘密任務4—「最強的基因」美術館(1)噴火龍

條件：收集所有噴火龍包的一星全圖卡

獎勵：挑戰沙漏 x 36﹑開包沙漏 x 12﹑商店卷 x 10



秘密任務5—「最強的基因」美術館(1)皮卡丘

條件：收集所有皮卡丘包的一星全圖卡

獎勵：挑戰沙漏 x 36﹑開包沙漏 x 12﹑商店卷 x 10



秘密任務6—傳說之翱翔

條件：收集三神鳥的二星彩邊卡

獎勵：挑戰沙漏 x 48﹑開包沙漏 x 12



秘密任務7—實境4

條件：收集最強的基因的全部的實境卡

獎勵：挑戰沙漏 x 48﹑開包沙漏 x 12﹑商店卷 x 20



秘密任務8

條件：收集最強的基因的全圖以外的所有牌（不包含 1,2星跟皇冠）

獎勵：噴火龍、超夢、皮卡丘的頭像（圖案跟卡包封面相同

