《Pokemon TCG Pocket》很多玩家都不只是為了對戰，而是為了收集卡牌所以遊玩。當交換卡牌系統的消息出來後，有機會不用課金就能收集全圖鑑，特別是一些難以抽到的全圖卡，玩家當然都相當興奮。近日，有爆料人公布了《Pokemon TCG Pocket》交換卡牌系統的玩法，竟 EX 卡﹑全圖卡都可以交換。



近日知名的Nintendo爆料人「Pyoro」在X上發布了一串符號，「🔁🉑🃏🟰🔷➕⭐️1️⃣」很多網民都認為是針對《Pokemon TCG Pocket》的爆料，解讀的可交換卡片系統，包括1~4星的鑽卡和１星全圖卡，如雙彈瓦斯﹑暴鯉龍全圖卡。因此 2星全圖卡和皇冠卡都不能交換。

雖然遊戲中最稀有的卡都不能交換，但對於玩家來說，實用度高的 EX 卡都能透過新系統與玩家交換，大大減輕了組卡的難度。值得一提的是，目前活動所得的 Promo 卡都沒有標明稀有度，因此根據以上爆料未能得知能否交易，但按遊戲性分析的話，不能交換更能吸引玩家主動參與活動，以獲得實用卡。

「Pyoro」的爆料可信度極高，以前就曾對《Splatoon 3》﹑《動物之森》﹑《Xenoblade X》進行爆料，而且都準確命中，因此帳號更被X凍結。現在以新帳號「Not a Leaker」進行爆料，其公布消息的方法也比較隱晦。