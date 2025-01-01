Pokemon Cafe東京／大阪店，成功訂位攻略秘技｜遊日朝聖直擊｜Pokemon Cafe位於東京及大阪的主題cafe，不少機迷前往日本旅行時必到的餐廳景點。不過要成功預約搶位並不容易，如果根據官方的指示在一個月前搶位，都很難成功訂位。其實想成功訂位其實有一些技巧，包保大家99.9%成功book到心儀的日子位子！



以Pokemon為主題的咖啡廳「Pokemon Cafe」只有位於日本東京以及大阪兩家分店，不過因為完全預約制，想walkin只有一早排隊，碰運氣能否「執漏」，但這方法實在太看運氣及辛苦。其實有方法可以有更高機率、幾乎100％機會預約到想要的日子位置。官方指要預約Pokemon Cafe需要在30日前，日本時間下午6時（香港時間下午5時）於官網搶訂，不過因為人數太多，要在此時成功訂位難度非常高，因此如果大家在此時失敗了，其實還有「隱藏方法」讓大家成功訂到心儀日子。

Pokemon Cafe訂位秘技：前一日Book位

其實不少「炒位」的炒家利用「機械人」來搶訂Pokemon Cafe，因此要在官方建議的一個月前要跟這些bot搶位，難度非常高。不過，如果這些「炒位」沒有人購買，炒家們便需要最遲在預約前一天「放位」，因為訂位後「放飛機」或會影響之後再訂位的機會，因此訂位的秘技便是「在前往的前一日，於指定時間上網book位『執漏』」。

通常最多「執漏位」的時間，是由前一天的香港時間下午5時30分開始「放位」，而且會分時段放，大約每20分鐘左右便會放一次位。因此大家在前往Pokemon Cafetn前一日下午5時30分開始，每隔20分鐘reload進入，便有機會搶到位置。就算不合心水時間，都可以博下一轉放位才正式訂位。記者經驗下午8時至11時左右是最多位置放的時間。另外，2人台比較易搶，如果3人或以上的台，可能要搏到深夜9點後才有更多機會。記者早前10月及12月分別前往東京及大阪Pokemon Cafe都是以這方法成功訂位，各位Pokemon fans如前往日本旅行前都可以嘗試以這方法訂位。

Pokemon Cafe網上訂位步驟：

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