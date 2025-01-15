《Pokemon TCG Pocket》最新的 A2 擴展包即將推出，作為推出以來的首次大型更新令玩家非常期待。根據目前已經泄露的消息，A2 擴展包將於 2025 年 1 月 29 日正式推出，帶來第二世代城都地區的寶可夢和訓練員卡。



A2 擴展包的推出時間與規模

根據知名的 Pokemon TCG 爆料人 @PokeGirlLauren，A2 擴展包將於 1 月 29 日推出。此前，這位爆料人準確預測了 A1a 卡包的推出日期。據透露，A2 擴展包將包含約 230 張新卡，並將大幅改變遊戲的策略和卡牌搭配。

除了擴展包內容外，A2 更新還將引入交易功能，讓玩家之間能夠交換卡牌，進一步提升社交互動的樂趣。此外，A2 也將為限時活動新增獎勵，玩家可期待各種全新「禮物盒」來獲得稀有卡牌和遊戲道具。

第二世代登場

A2 擴展包的具體卡牌內容尚未完全公開，但從泄露的消息，以及A1 擴展包主要涵蓋關都地區的經典角色，如噴火龍、皮卡丘和超夢來看，這次更新可能將聚焦於《寶可夢金·銀》的城都地區寶可夢，也就是玩家熟悉的第二世代，包括第二代御三家，以及很有可能成為卡包封面的利基亞﹑鳳凰﹑班基拉斯。

在新卡的稀有度上，A2 擴展包將首次引入「彩虹稀有度」。這一設計靈感來自於實體卡牌中的超稀有卡（Hyper Rare），並將以全新的視覺效果與動畫呈現。同時，玩家還可以使用遊戲中的星星沙子進一步客製化這些彩虹卡牌。

目前推測，A2 擴展包中的三款新補充包可能會以城都地區的御三家作為主題，分別是大力鱷、火爆獸﹑與大菊花。也有可能將城都地區的三神獸（炎帝、雷公﹑水君）作為主打寶可夢。此外，傳說寶可夢鳳凰與利基亞，以及城都地區的館主如柳伯﹑阿筆﹑阿蜜等角色卡牌，也可能加入本次擴展包的卡池中。