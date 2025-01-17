《Pokemon Trading Card Game Pocket》在2025年1月底，官方今日預告即將推出備受期待的交易系統（換卡），這項功能將讓玩家能夠與好友交換卡片，進一步提升遊戲的互動性與策略深度，更分享了交易系統的詳細內容，以及換卡條件。



首先，根據官方的公告，交易系統將在1月內正式實裝，並且限定只能在好友之間進行。這意味著玩家需要先與其他玩家建立好友關係，才能使用交易功能。此舉不僅促進了遊戲社群的互動，也為卡片收藏者創造了一個全新的交流平台。在交易時，雙方只能交換相同稀有度的卡片，例如♢1至♢4以及☆1的卡片，這樣的設計確保了交換的公平性。

值得注意的是，交易功能的實裝初期，僅支援A1、A1a兩個系列的卡片進行交換，即有傳在本月推出的A2卡包暫不能交易。這一限制為遊戲平衡性提供了保障。官方表示，隨著遊戲的更新，將逐步開放更多擴充包的卡片進行交易。

然而，使用交易功能並非完全免費，玩家需要消耗特定的遊戲內道具或資源。根據目前公開的信息，這些道具的種類與數量尚未明確，但可以推測可能是遊戲中常見的「閃亮沙子」（Shinedust）或其他類似貨幣。這種設定有效限制了交易的頻率，避免交易功能過度氾濫，並且保護了遊戲經濟系統的穩定性。玩家需要謹慎選擇交易的對象與卡片，將每一次交換的價值最大化。