Pokemon TCG Pocket｜時空激鬥秘密任務　48個沙漏！全獎勵公開

Pokemon TCG Pocket 時空激鬥秘密任務｜近日大家都應該在不停開A2新卡包，以及試新的卡組。大家在開卡包之餘，也能把「時空激鬥」的隱藏任務作為目標，可以獲得挑戰沙漏、開包沙漏、徽章等。「時空激鬥」共有 5 個秘密任務，總共可以拿到 48 個開包沙漏。



秘密任務1—「時空激鬥」美術館1

條件：收集所有「帝牙盧卡」卡包的一星全圖卡

獎勵：挑戰沙漏 x 36、開包沙漏 x 12、商店卷 x 10



秘密任務2—「時空激鬥」美術館2

條件：收集所有「帕路奇亞」卡包的一星全圖卡

獎勵：挑戰沙漏 x 36、開包沙漏 x 12、商店卷 x 10



秘密任務3—「時空激鬥」美術館3

條件：收集所有「帝牙盧卡」卡包二星全圖卡

獎勵：挑戰沙漏 x 36、開包沙漏 x 12、商店卷 x 10



秘密任務4—「時空激鬥」美術館4

條件：收集所有「帕路奇亞」卡包的二星全圖卡

獎勵：挑戰沙漏 x 36、開包沙漏 x 12、商店卷 x 10



秘密任務5— 神奧地區的冠軍

條件：收集一星烈咬陸鯊、路卡利歐、海兔獸、花岩怪、竹蘭全圖卡

獎勵：烈咬陸鯊徽章

