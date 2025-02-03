Pokemon TCG Pocket時空激鬥攻略｜5大卡組推介｜《Pokemon TCG Pocket》「時空激鬥」A2卡包更新後，整個 Meta 都大改變，最新的帕路奇亞和達克萊伊掘起，取代了比卡超和超夢的地位。同時，加入的新支援者和道具卡都增加了遊戲的變化。想知新 Meta 下有哪些強力牌組？即睇以下 5 大推介。



1）帕路奇亞EX卡組

水系再之強化，沒錯又是水系！新的水系卡組以帕路奇亞EX和瑪納霏為主，透過瑪納霏全一回合幫後備寶可夢加2能量的效果儲能，再用水伊貝把能量堆到帕路奇亞EX身上。同時，小霞也可以直接幫帕路奇亞EX加能量。配合帕路奇亞EX打全場的效果，可以用赤日拉對方的後備寶可夢上來，打法非常靈活。

2）達克萊伊EX＋瑪狃拉EX卡組

《時空激鬥》卡包中的快攻卡組，一定要提以下這一副。達克萊伊EX的特性是，只要加一惡能量，就可令對方戰鬥區寶可夢扣20hp，再配合瑪狃拉EX對受傷寶可夢+40傷的效果，只要一能就可以打出70點傷害，同時每回合20點的達克萊伊EX特性傷害。另外，放花岩怪可以作為養出瑪狃拉EX前的打手，亦可以為之後使用赤日作準備。

3）帝牙盧卡EX＋美錄梅塔卡組

與以上的快攻卡組相反，帝牙盧卡EX＋美錄梅塔卡組主打皮粗肉厚的慢節奏，玩法非常簡單，用帝牙盧卡EX一技幫美錄梅塔加兩個能量，齊4能量後就用美錄梅塔作打手。這組合最無賴的玩法是，幫美錄梅塔裝上「凸凸頭盔」反傷，配合本身的-20傷害的特性和用道具回血，美錄梅塔的坦度即時上升。

4）帝牙盧卡EX＋遠古巨蜓+夢幻EX

有別於上一副帝牙盧卡EX卡組，這一副的靈活性更大。同樣透過帝牙盧卡EX充能，配上兩隻無屬性但效果出眾的寶可夢打出奇效。主要打手為 3 能量打 120hp 的遠古巨蜓，夢幻EX即用來針對對方使用的寶可夢使用。放一張謝米可以加強生存力，畢竟這副卡組玩上來的操作會比較多。

5）烈焰猴EX+火焰鳥EX

與之前的噴火龍EX玩法相似，使用火焰鳥EX幫烈焰猴EX充能，2能量打140hp比噴火龍EX快一點能上場，而且0能量撤退更靈活。可是，要注意一點，烈焰猴EX每次攻擊都會丟棄身上所有能量，所以一有2能量就要上場攻擊。另外，新卡「寶可夢連結」能2階寶可夢進化更容易，所以現時的meta下，噴火龍EX仍然是主流。