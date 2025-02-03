最狂Pokemon TCG Pocket手遊玩家每日課金　累積總卡數達到5萬張

眾所皆知，寶可夢卡牌手遊《Pokémon TCG Pocket》是一款真正的卡片收集遊戲，相比起在賽場上對弈、廝殺，有些玩家更熱衷於收集卡片，但對於一般的小課、中課玩家而言，只要完成圖鑑的收集就足夠了，但對於大課長而言呢…？



你才是真正的寶可夢大師！

Pokemon TCG Pocket

日本知名 YouTuber「Hajime社長」在近日達成了一項壯舉，那就是累積總卡數達到 50,000 張，而《Pokémon TCG Pocket》的上市日期是 2024 年 10 月 30 日，即使是本作每日有限制玩家金塊的購買數量，但仍抵擋不住社長的瘋狂行徑。

不少人為了Pokemon TCG Pocket而課金。（X）

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是的，《Pokémon TCG Pocket》在課金制度上有設置每日上限，若你當日課金超過一定數量將無法再購買金塊。根據每日上限去統計，社長每天都花了超過 100 美元（將近780港元 ）來開包。

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而要湊到 5 萬張卡，社長表示自從遊戲推出後他每天都課金達到上限，也就是說他起碼在這個遊戲花了 6 萬以上。但與他千萬訂閱的頻道相比，想必這個錢對他而言也僅僅是零頭而已吧…。

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