《Pokemon TCG Pocket》推出「克雷色利亞EX」活動，與往常的單人挑戰一樣，只要打贏活動關卡，就有機會得到 Promo-A 系列活動限定卡，包括最新的克雷色利亞EX卡。以下推薦一副無 EX 卡組，可以輕鬆掛機精英難度。



Promo-A Vol.4 系列卡總共出推 5 張新卡，包括克雷色利亞EX﹑草苗龜﹑電擊魔獸﹑夢妖﹑盔甲鳥。首次通關活動 4 個難度的話，亦會獲得共 20 個開包沙漏，以及閃亮沙子﹑商店券﹑經驗值等。

無EX卡自動牌組推薦

精英難度關卡，電腦使用的卡組以克雷色利亞EX﹑夢妖魔EX﹑沙奈朵為主的超能力系卡，因此推薦使用惡系克制。以下的卡組以毒氣雙子作為中毒手段，再以蜈蚣王作為主要攻擊手段，寶可夢通訊可以考慮帶兩張，加快抽齊蜈蚣王的各個階段。記者測試，連續自動打3場精英難度也能輕易取勝。

今次活動的重點，當然是克雷色利亞EX，無論卡牌身處備戰區或戰鬥區，每加1粒超能力能量可即時回復 20HP，配搭沙奈朵使用的話，一回合最少回40HP，卡組再放兩張寶可夢通訊﹑傷藥﹑大斗蓬的話，也算是入門非常容易的卡組。另一張即是改技能的夢妖，一能量令對手混亂，比起本來的夢妖作用更大。