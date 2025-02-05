超紅動畫《吉伊卡哇》（Chiikawa）踏入2025年風波不斷，繼受富士電視台中居正廣性醜聞影響惹來停播傳聞。該短篇動畫在2月4日播出的241 話《柿子種子芥末》，主角「小八」（Hachiware） 的聲音忽然變成熟了，引來大量網友在社群媒體上熱議，相關詞彙立「變聲」即登上熱搜。甚至有過激網民開始呼籲：是時候替換配音員！



動畫《吉伊卡哇》第241集《柿子種子芥末》，內容講述「吉伊卡哇」及「小八」在喝薑啤汽水時忽然扮大人飲酒，剛好又撞到在喝啤酒的栗饅頭，大叔請小朋友食日式送酒小吃「柿子種子芥末」，「吉伊卡哇」竟受不了辣味流下眼淚，令人感受到角色稍微長大了一點。

第241集《柿子種子芥末》截圖

原本是一集溫馨的日常內容......意想不到是網民聽出「小八」田中誠人的聲線明顯比上週播出的《早晨澡堂》那集更加低沉，一時之間網路上議論紛紛，「變聲」登上熱搜第一名，出現了大量「咦？聲音不一樣了」、「聲音變得有點低沉沙啞」等留言。

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小八真身是14歲少年

一般日本動畫的小孩角色多數由成年女性扮演，而《吉伊卡哇》則真的找來兩位小朋友為主角配音：「吉伊卡哇」真身青木遙年僅13歲、女生就算發育，聲帶也不會有大變化；而「小八」真身田中誠人在2022年被選中時仍是小六生，如今已14歲並升讀初中，不少人擔心他在成長期可能會面臨變聲的問題，亦有人認為，可能只是因感冒等原因造成的暫時性聲音改變，不應該過度誇大事件。

（右起）「吉伊卡哇」配音員青木遙年僅13歲、「小八」配音員田中誠人14歲，二人在2022年被選中時仍是小學生，如今都已升讀初中。（『ちいかわ』アニメ公式 圖片）

網民：好似睇住自己個仔長大

而最多網民感慨「那個時刻終於來臨了」，但同時也有「雖然一開始可能會有點不習慣，但希望不要換人」、「很開心能夠即時見證成長過程」，更重要是不要給予這小朋友過大壓力，就算將來真的要換人，也算是見證了角色與聲優的成長，不要口出惡言叫田中君日「這不是我認識的小八」、「快滾」、「快換人」等。

節目官方至今尚未對這次以及未來「小八」的聲音做出任何說明，但《吉伊卡哇》作者ナガノ隨即在同晚於個人X戶口張貼暖心插畫：「吉伊卡哇」與「烏薩奇」一齊抱抱「小八」，兔哥更摸頭為「小八」打氣（烏薩奇的聲優小澤亞李是位32歲的大長輩），千言萬語、加油聲盡在不言中，插畫感動了23萬網民給讚。