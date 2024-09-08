Chiikawa吉伊卡哇4大隱藏事｜你真的看懂這披著可愛皮的獵奇動漫?｜來自日本的可愛卡通人物《Chiikawa》人氣熱，周邊價格更是被「炒上天花板」。但在QQ軟軟的可愛外表下，你有沒有真的看懂這部作品？《Chiikawa》的故事內容並不像其畫風一樣可愛，甚至可以說是披著可愛皮的獵奇動漫，即睇4件《Chiikawa》中的隱藏事。



甚麼是Chiikawa？

Chiikawa的日文是「ちいかわ」，是將「細小」與「可愛」組合在一起的詞語，而動畫及漫畫中，Chiikawa除了是主角的名字，也代表長得細小可愛的一族人，有人會稱他們為「小可愛」。兔兔和小八也是小可愛種類的人。

Chiikawa的日文是「ちいかわ」，是將「細小」與「可愛」組合在一起的詞語 (@nagano)

Chiikawa的「敵人」奇美拉

在故事中，主角們不時會被「奇美拉」襲擊，也會去討伐奇美拉。奇美拉在故事中充當敵人的角色，會傷害甚至吃掉小可愛族。奇美拉的力量及外型都會比小可愛族大，奇美拉又可以分為「擬態型」及「友好型」。「友好型」顧名思義是對小可愛們友好的類型，不會傷害小可愛。「擬態型」就是會先裝友好再攻擊小可愛的奇美拉。主角Chiikawa曾心愛的甲蟲奇美拉就是擬態型，現型後傷透了Chiikawa的心。

「友好型」顧名思義是對小可愛們友好的類型，不會傷害小可愛。(《ちいかわ》劇照）

「擬態型」就是會先裝友好再攻擊小可愛的奇美拉。(《ちいかわ》劇照）

主角Chiikawa曾心愛的甲蟲奇美拉就是擬態型，現型後傷透了Chiikawa的心。(《ちいかわ》劇照）

Chiikawa4件隱藏的事

1.飛鼠其實是搶了人身體的奇美拉

在飛鼠初登場時，他說「終於都成功了，我要盡情地裝可愛。」，其後有一集是大強（でかつよ）追著飛鼠大叫「還給我」。其實現在我們看到的飛鼠就是原本的大強，他用了某種方法去搶奪飛鼠的肉身，然後成為了現在我們看到的飛鼠。在漫畫中有一集飛鼠發現到可以交換靈魂的老虎機，稱這個東西太危險，所以必須破壞它。

在飛鼠初登場時，他說「終於都成功了，我要盡情地裝可愛。」(《ちいかわ》劇照）

其後有一集是大強（でかつよ）追著飛鼠大叫「還給我」(X:@nagano)

2.小可愛會變為奇美拉

在劇中Chiikawa有天獨自遇到了一隻外表變得奇怪的小可愛，他哭著說「變成了這樣了啊⋯⋯」，其實他是剛變成了奇美拉的小可愛。雖然小可愛變成奇美拉的條件及原因不明，不過很多人都猜是跟負面情緒或壓力有關。

在劇中Chiikawa有天獨自遇到了一隻外表變得奇怪的小可愛，他哭著說「變成了這樣了啊⋯⋯」

3.其中一隻奇美拉是Chiikawa同事

Chiikawa曾在工場上班時認識了一位同事，他學著那位同事在青蛙形狀的自助收銀箱中投幣買零食，更與這位同事一起分享。除此之外，這位同事亦跟Chiikawa一樣喜歡手工鎧造的睡衣，Chiikawa便和他成為了職場上的朋友。

Chiikawa曾在工場上班時認識了一位同事，他學著那位同事在青蛙形狀的自助收銀箱中投幣買零食，更與這位同事一起分享（X:@nagano)

有天Chiikawa跟小八和兔兔去討伐時，遇上了一隻很強的奇美拉，正當奇美拉想攻擊他們時，他看到了Chiikawa，隨後停下了動作，並指著路過的青蛙，似乎在向Chiikawa表達些甚麼。其後兔兔趕走了他，他逃跑時依依不捨地回頭看。之後Chiikawa回到工場時，發現一起上班的好朋友不見了，感到有點失落。

正當奇美拉想攻擊他們時，他看到了Chiikawa，隨後停下了動作，並指著路過的青蛙，似乎在向Chiikawa表達些甚麼（X:@nagano)

這隻奇美拉後期被名為「那孩子」（あの子），從以上線索看來，正是Chiikawa在工場認識的好朋友，因為某些原因而變成了奇美拉，因為曾經與Chiikawa的情誼，讓力量強大的他沒有下手傷害Chiikawa與他的朋友，他指向青蛙其實是想勾起他們在工場向自助投幣青蛙購買食物，然後一起分享的經歷。

「那孩子」（あの子）的真實身份令人震驚。

4.小可愛想變為奇美拉；奇美拉想成為小可愛

正所謂「城外的人想衝進去，城裏的人想逃出來。」，如上述所說，小可愛是可以變成奇美拉的。而奇美拉貌似沒有辦法直接變回小可愛，所以只能用某種方法去搶奪小可愛的身體。在劇中有集有個巫婆將三位主角變成了玩偶，然後想拿走他們的身體，巫婆說道「有人想變成你們的樣子」。根據之前原本的大強也是以搶奪的方式去得到飛鼠的身體，所以巫婆有可能是在為想變小可愛的奇美拉服務。

在劇中有集有個巫婆將三位主角變成了玩偶，然後想拿走他們的身體，巫婆說道「有人想變成你們的樣子」。

之前有集主角三人因為兔兔帶來了來歷不明的玩具，讓他們都變成了蟲蟲，三人好不容易才找到方法，可以變回正常。正當準備變回正常前，Chiikawa想起成為蟲蟲後，可以自由自在在空中飛翔的樣子，又再想起平日上班討伐、除草後回家的疲倦，有一刻在猶豫要不要回到本來的生活。在這時他想起了小八和兔兔的日常相處日子，現在的樣子無法重現這些畫面，最終下定決心變回原狀。

Chiikawa有一刻在猶豫要不要回到本來的生活。在這時他想起了小八和兔兔的日常相處日子，現在的樣子無法重現這些畫面，最終下定決心變回原狀。（X:@nagano)

在漫畫的同一個分鏡下，那孩子在某個晚上，想起了曾經是小可愛的日子，雖然可以穿著可愛的睡衣、有好東西吃，也曾經認識了一起分享零食的同事。不過馬上又想起獨自討伐、除草後承受的辛酸。他看了看自己的手，現在的自己有能力一掌拍飛小可愛，即使獨自一人都能開心生活。

那孩子看了看自己的手，現在的自己有能力一掌拍飛小可愛，即使獨自一人都能開心生活。（X:@nagano)

Chiikawa因為有朋友的愛護，所以放棄成為其他物種；那孩子則因為獨身一人，所以選擇成為曾經的天敵——奇美拉。「城外的人想衝進去，城裏的人想逃出來。」，有部份的小可愛（那孩子）甘心由小可愛變成奇美拉，也有奇美拉（飛鼠）千方百計想變成小可愛。也是這套作品其中帶出的深意及獵奇之處。就如現實中一樣，有些人面對不到原來生活的壓力而入了別人眼中的歧途，受人唾棄，不過又可曾有人想過這些人本來經歴過甚麼？

你又真的看懂了Chiikawa了嗎？