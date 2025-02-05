Pokemon TCG Pocket推出了交換卡系統，但這個玩家期待而久的系統，竟在推出很被大量玩家痛罵。由於其限制太多，完全發揮不到交換卡的便利效果，甚至要求要先有好友才能交換，令很多玩家卻步。近日，遊戲官方發佈了公告，指接收到很多玩定意見，將對交換系統作出調整。



根據的交換系統中，必須要先成為好友後才能換卡，而且要消耗「交換代幣」以及「交換沙漏」。能夠交換的卡最多只是 1 星卡，並且對方也要用同級卡片交換；也未能支援以多張一般卡交換一張珍罕卡等玩法，限制非常多。同時，最新的「時空激鬥」卡片不能交換，令系統對玩家的吸引力及實用性大大下降。

在收到大量玩家的反饋後，官方已發公告指出，交換卡片的目標是平衡遊戲的同時，維持一個公平的環境。強調收集卡片的樂趣是遊戲的核心體驗。根據目前的反饋，正積極調查和改善交換系統，如提供更多獲取交換代幣的方式。

交換卡必用網

目前交換系統必須要加對方好友才能進行，而且遊戲內不能對話，你只可選擇送出的卡牌，連想要那張都有口難言，讓交換過程非常不便。由@raenonx製出的 Pokemon TCG Pocket攻略網，可以在網上分享想要、可以送的卡，讓用家自行配對，以加留id加好友。