任天堂新遊戲機「Nintendo Switch 2」將於2025年推出。隨之而來嘅憂慮係炒家會大量搶購同抬價。以往每次有熱門產品推出，都會成為炒家目標，令一般消費者叫苦連天，話「真正需要嘅人買唔到」、「炒家S全家」，今次整理好日本媒體、廠商、零售商不同場合發言，了解日本方面嘅應對措施。



任天堂Switch 1代 香港曾起炒風。

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網拍盛行引來更多小炒戶｜PS5、口罩、高達模型乜都搶

日本雖然冇法例禁止買貨轉賣圖利，有人仲話呢個係「自由競爭」。但係自從網購同二手平台興起之後，個人炒家都容易參與，造成過度搶購同抬價嘅情況愈來愈普遍，過分到破壞正常市場秩序。

近年炒賣嘅例子有2020年11月推出嘅「PlayStation 5（PS5）」、向來奉行自律嘅日本市場，都係因為新冠疫情期間連口罩及消毒用品都被搶來炒賣，近年先意識到需要改變，以防產品無法正價落入用家手上。

Switch 2 首年產量或達2000萬部？

任天堂社長古川俊太郎喺4號舉行嘅網上業績發佈會表示：「無論係Nintendo Switch定其他產品，我哋都經歷過缺貨同炒賣。我哋會汲取經驗，採取適當措施。最重要係準備足夠嘅供應量，我哋而家就緊密籌備緊Switch 2嘅發售。」

彭博社1月報道中，分析師認為「任天堂已經準備好強大嘅供應鏈，首年銷量將超過2000萬部」。2017年推出嘅Nintendo Switch首年全球銷量超過1000萬部，最高峰係2020年度嘅2883萬部。如果真係首年可以供應到2000萬部，應該可以喺一定程度上抑制炒賣。

日本零售有共識｜限購、抽籤、取消訂單

零售商方面，Yamato電路將採取每人限購一部同抽籤銷售嘅方式防止大量搶購。GEO亦都會實施抽籤銷售，限定已完成身份認證嘅用戶先可以參加抽籤，嚴防重複中籤。佢哋話只要貨量足、收購價高唔過原價，自然冇炒家搶貨。

大型電器連鎖店BigCam更加高調宣佈「打擊炒賣」，採取多項措施。除咗限購同抽籤之外，網購仲有專人監察，如果懷疑係炒賣用途就會取消訂單。對於屢勸不改嘅惡意用戶，更會凍結帳戶同收取手續費。那香港任天堂、零售商同game鋪又會否做嘢呢？

Switch 1代推出時曾引發奪購潮，後來在疫情期間需求急增，再起炒風。

Switch 1代推出時曾引發奪購潮，後來在疫情期間需求急增，再起炒風。

一齊堅持唔食炒

廠商同零售商都異口同聲話希望商品可以「公平咁以合理價錢賣畀真正需要嘅人」。但係只要有人願意買炒貨，就好難徹底阻止炒賣。針對高價炒賣，日拍網Mercari嘅發言人表示，佢哋會喺價格異常波動嘅商品頁面加設提示。不過，記者認為，最終買定唔買都係要靠買家自己判斷，有求自有供，零售做幾多都冇用。買炒貨無罪、亦唔想道德綁架用家，但只有堅持唔食炒，先可以杜絕炒風。