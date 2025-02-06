《Monster Hunter Wilds》將在2月28日推出，明天（7號）也會推出第二次公開Bate，獵人們磨拳擦掌的同時，也在擔心PC版對配置要求很高，怕推不動穩定FPS。CAPCOM 上架了《MHWilds》的測試工具，可以知道現時主機配置針對遊戲的性能，沒想到3070也沒能維持穩守60fps。



CAPCOM 釋出免費的《Monster Hunter Wilds》工具，讓PC玩家了解硬件配置的效能。 可以透過Steam下載，根據跑分成績得知目前配置在遊玩《MHWilds》時的效能情況，沒想到有玩家測試用3070，也沒有穩定的60fps表現。

2月7日11:00 第二次Beta

Steam Deck表現如何？

有很多老獵人，一提到《MH》就總是想用手提機遊玩，支援支援Steam遊戲的 Steam Deck會否吸引獵人入手呢？記者在 Steam Deck 中運行跑分工具，發現只有6701的低分，平均fps只有39.2，需要降低畫質才能遊玩。另外，使用 Asus Ally跑分，情況好一點但也只得7803分，平均fps為45.98。看來想在手提機中玩《MHWilds》不太可行。

ASUS Ally 跑分

Steam Deck跑分

外媒WCCFtech分享了玩《MHWilds》的硬件配置，中階效能要求Intel Core i5-10400 /i3-12100/AMD Ryzen 5 3600配2060 Super (VRAM 8GB)/Radeon RX 6600(VRAM 8GB)；高階效能要求（2K）Intel Core i5-10400/i3-12100/AMD Ryzen 5 3601配4060 Ti (VRAM 8GB)/Radeon RX 6700 XT (VRAM 12GB)；完美運行要求（4K）Intel Core i5-11600K/i5-12400/AMD Ryzen 7 5800X/Ryzen 7 7700配4070 Ti (VRAM 12GB)/4070 Ti Super (VRAM 16GB)/Radeon RX 7800 XT (VRAM 16GB)。