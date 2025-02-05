高達荷里活真人版落實開拍｜根據日本Oricon網頁報導，Bandai Namco Film Work 宣布與LEGENDARY傳奇影業合拍傳了多年的荷里活真人版《機動戰士高達》（Gundam），並於2月5日簽定聯合投資協議。網民一至唱衰，認為漫改真人版永無好下場，擔心「魔改」程度比庵野秀明的《GQuuuuuuX》更嚴重、毀原作；亦有網民相當期待，更在真人選角方面提出建議，當中自然有這位TVB甘草演員啦！



高達荷里活真人版｜拖拉6年終於成事

高達荷里活真人版在Gundam 40周年時已經發表，但礙於全球疫情延期多時（如今已是高達45周年），萬代南夢宮集團旗下的萬代南夢宮影像製作於今天（2月5日）宣佈將會與傳奇影業聯合拍攝好萊塢真人版《機動戰士高達》系列電影《GUNDAM（暫定名稱）》，並且已經於2025年1月與對方共同簽署了聯合投資協議的消息。

高達荷里活真人版落實開拍

高達荷里活真人版落實開拍

日資傳奇影業操刀不被看好

本作現時只公開一張「G字日冕地球」海報，以及一張由知名特效公司ILM繪製的高達黑色剪影插圖。其他機體設計、人物選角、故事選材均未公開。不過Netflix及《金剛：骷髏島》導演 Jordan Vogt Roberts 早在去年已宣布退出此項目，單靠拍爛了名作《悍戰太平洋》的傳奇影業 Legendary Pictures 擔大旗，實在令人擔憂製作水平。甚至，因傳奇影業被中資收購後每套片都會加「景甜」，所以網民亦預言《高達》真人版會是「景甜電影宇宙」其中一套作品😂😂

fb高達同好聚截圖

網民亦預言《高達》真人版會是「景甜電影宇宙」其中一套作品

網民選角建議竟有這位TVB甘草演員

其實都不必寫「竟」，高達0079中的自護軍人「賴巴」多年來都被網民指極似TVB甘草藝員「义燒炳」劉丹；又有人建議用「巨石強森」The Rock 演自護大佬「湯金」。

高達0079中的自護軍人「賴巴」多年來都被網民指極似TVB甘草藝員「义燒炳」劉丹

有人建議用「巨石強森」The Rock 演自護大佬「湯金」

網民擔心成下一套《星矢》真人版爛片

Netflix幾套《One Piece》、《城市獵人》似乎改寫了日本動漫改篇成為真人版幾乎逢出必衰的命運，但《機動戰士高達》將交由荷里活片商進行「魔改」，網民大都認為兇多吉少，或成另一套真人版《星矢》、《龍珠》。

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