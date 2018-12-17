手遊改篇動畫成趨勢？《白貓Project》2020年動畫化確定

不少遊戲公司都喜歡在年尾舉行活動或發佈會，以《白貓Project》（白猫プロジェクト）聞名的COLOPL（コロプラ，一般暱稱「可樂噗」）也在12月15及16一連兩日展開了自家的遊戲展覽「コロプラフェス2018」，最令人意外的是會中公布了《白貓Project》動畫化的消息，預定2020年播出。

日本遊戲公司都喜歡在12月舉行遊戲展又或生放送等活動，例如Cygames就在幕張メッセ舉行了一連兩日的CygamesFes2018，公布大量Cygames旗下遊戲、IP的新動向及發展方向。而COLOPL的展覽則在東京Big Sight舉行，可見「做得起」的手遊公司真是水浸豬籠財大氣粗，租場攪活動不手軟。

回說正題，《白貓Project》在日本、台灣以至香港都有相當程度的人氣，而且因為遊戲吸引的角色眾多，雖然遊戲未曾有過動畫化消息，但其實一直以來都玩家希望將遊戲動畫化的聲音，不少網民也曾「FF」如果白貓動畫化會是什麼效果等等。而在今日的COLOPL Fes 2018中就終於正式宣布遊戲動畫化。

假設《白貓Project》動畫以日本目前最「標準」的一季深夜動畫規格製作，般製作周期約為一年；如果動畫化是已經準備就緒即將開始製作態，相信在2020年1月便可以播出了。劇情方面將以《白貓Project》3周年活動「零之編年史（ゼロ・クロニクル）」為基礎改編而成，不過動畫長短、製作陣容、配音等均未有公布，有興趣的朋友就要留官方進一步消息。

不過也順便一提其實COLOPL和任天堂之間的法律糾紛似乎仍然未有結果，但COLOPL似乎完全未有在意，在COLOPL Fes中亦公開了不少Switch版白貓Project的新情報。

零之編年史（ゼロ・クロニクル）印象宣傳圖片。

從來日本改編動畫對像都以漫畫或小說為主，但近年以手機/網頁遊戲改編成動畫的例子亦在增加，較有名便是Cygames將旗下的網頁/手機遊戲《神擊的巴哈姆特》及《碧藍幻想》改編成電視動畫，老牌手遊《Puzzle and Dragons》及《怪物彈珠》等亦亦早已改編成動畫。日本手遊利潤驚人，相信今後由手機遊戲主導的動畫作品還會繼續增加。

COLOPL Fes 2018官方網頁

白貓Project動畫化公告