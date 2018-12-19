《鬼武者》公開爆機後小遊戲「鬼魂」模式玩法內容

日本 Capcom（卡普空）預定於 2018 年 12 月 20 日在日本 PS4／Xbox One／Nitendo Switch 等平台推出，PC Steam 版則是預定 2019 年 1 月 16 日上架的人氣戰國生存動作冒險遊戲《鬼武者》（Onimusha：Warlords）一代重製版，官方特地公開遊戲全破後的追加要素「鬼魂」與本次追加服裝的最新情報讓玩家們知道！

本作為一款將 2001 年在 PS2 主機上所推出，由知名藝人「金城武」飾演主角「明智左馬介」，讓玩家們重返日本戰國時代，化身為鬼武者與宿敵幻魔一族展開激烈死鬥的人氣生存動作冒險遊戲次世代平台移植版。而在這次遊戲中，當玩家們在遊戲內所有螢石全部收集齊全的狀態下將遊戲主線全破，即可開啟特殊小遊戲「鬼魂」來進行挑戰。

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在這個新追加小遊戲「鬼魂」中，玩家們必須在全部共 12 個的靈場關卡終將所有的魂給解放才行。但玩家們要注意，當玩家開始進入關卡挑戰後，角色體力將會逐漸減少，玩家們必須設法在體力歸零之前，將各關卡規定數量的鬼壺給破壞掉，才能順利通往下一關繼續前進！同時，當玩家們在進行鬼壺破壞的過程中，還將會有各種幻魔出現阻礙玩家，玩家可依照剩餘時間來考慮是要優先破壞鬼壺達目標數量？還是先將幻魔打倒再繼續進行鬼壺破壞？

附帶一提，另外在挑戰關卡的過程中，有時還會有寶箱出現，裡面將會收錄使用戰術殼所需要的玉，或是可以回復體力的藥草等各種道具；由於這些道具都可以延續到下一關來繼續使用，因此如何有效率地一邊收集道具，一邊不斷突破關卡前進，將會是玩家們能否順利通關的重要關鍵！

至於在致次官方所公開的特別服裝最新畫面方面，分別是主角左馬介專用，有著兇惡長相的大貓熊布偶「左馬介特別」服裝，以及採用小惡魔風旗袍設計的「楓特別（かえで特別）」兩件服裝；玩家們可以透過在遊戲中滿足特定條件全破破關來入手這兩件服裝使用，有興趣的玩家們到時可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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