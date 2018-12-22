繁體中文版《Fate》的正統動作遊戲《Fate/EXTELLA Best Collection》於今（14）日在 Nintendo Switch 登場。可切換繁體中文、英文、韓文等多數語言字幕，不管是戶外或室內都可以 Nintendo Switch 自由自在地暢遊Fate。除了收錄 PS4 與 PS Vita 版發佈的 30 種以上的服裝 DLC 之外，也收錄了尼祿的新服裝「解放的新娘服裝」。

與最新遊戲《Fate/EXTELLA LINK》的保存資料連動

另外，遊玩本作《Fate/EXTELLA》將能在預計於 1 月 31 日發售的 NintendoSwitch《Fate╱Extella Link》中可使用以下的遊戲內特典內容。



‧尼祿‧克勞狄烏斯的服裝 「火紅貴公子」

‧玉藻前的服裝 「衝擊學生服」

‧阿提拉的服裝 「鋼鐵的護士服」

‧阿爾托莉亞‧潘德拉剛的服裝 「琉璃色禮服」

《Fate/EXTELLA Best Collection》Switch繁體中文版正式發售（gamebase）

《Fate》全明星戰鬥開幕！

在遊戲、動畫、小說，在多領域展開的「Fate」系列的 16 名英靈們跨越作品藩籬於本作夢幻邂逅。古今中外歷史和神話中登場的英靈們縱橫無盡地奔馳在戰場上，使用寶具等華麗技能展開戰鬥。藉由他們超越人類的壓倒性力量的「超高速英靈動作」來打倒數百個敵人！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO