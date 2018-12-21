神級共演《Vtuber桑在看着你喔》明年一月播出　30位Vtuber出動畫

在可說是Vtuber元年的2018年最後發表的重量級消息，明年1月9日請到30名Vtuber參加的電視動畫《Vtuber桑在看着你喔（暫譯，バーチャルさんはみている）》即將開播，導演庵野秀明也參加本企劃提供創意。

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動畫形式上將以能夠引出每一位Vtuber魅力的小單元構成，將平常無法看見的神級共演都放進單元中，相信一定會讓熟悉這些 Vtuber們的粉絲看得相當過癮！動畫本篇中則會以Mirai Akari、電腦少女小白、月之美兔、田中ヒメ、鈴木ヒナ、猫宮ひなた等六位 Vtuber為主，由於庵野秀明的加入，在動畫本篇中也可以看到她們身穿《新世紀福音戰士》制服的樣子。

（gamebase）

本作的主題曲交給知名音樂製作人中田康貴（中田ヤスタカ）操刀，第一集到第六集請到Vtuber濫觴人工智慧絆愛演唱，第七集到第十二集則是由主演的六位Vtuber組成的團體演唱。預定在正式播放後，前一檔及後一檔節目都會是跟這個作品有關，而且可以讓Vtuber粉絲體會到更多的樂趣。另外在12月31日及1月2日都有與Vtuber相關的特別節目，詳情可到動畫官網了解。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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