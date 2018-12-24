【One Piece World Seeker】新OP/PV　路飛對「Ironman」及監獄長

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【One Piece World Seeker / 海賊王尋秘世界】BANDAI NAMCO 的 One Piece （海賊王）開放世界PS4 / XB1 / Steam 新作《One Piece World Seeker》（海賊王尋秘世界）近日公布Opening影片以及第5彈新PV，距離發售日3月14還有一段時間，但越看越覺得會是良作：

《One Piece World Seeker》公布兩段影片，第一段為遊戲Opening開場影片，由ケツメイシ（決明子）唱出主題曲《君のもとへ》。看到路飛天降監獄島，自由自在地Openworld或遊走並被追捕，最後對上一個全身鋼鐵懂飛行的敵人。

再來一段就是第5彈的PV，可看到強勁的對手監獄長Isaac、反海軍派隊長Jeanne。再簡述了遊戲中的各種賣點，包括自由自在及精彩的戰鬥、武裝色及見聞式Mode、Gear 4「四檔」變成彈彈人等。更出現海軍大人物及薩波等角色。《One Piece World Seeker》早前已公布會有繁體中文版，而且與日版同步於3月14日推出（Steam版3月15）。以目前的資料來看，遊戲的Playable Character暫時只有路飛一人。

《ONE PIECE World Seeker》宣佈發售日期　限定版竟然送1:1模型
《ONE PIECE WORLD SEEKER》新片公開、開放暢遊多重文化監獄島
海賊王新遊戲 One Piece : World Seeker 台北電玩展試玩片曝光
海賊王One Piece World Seeker大玩開放世界　VR尋找偉大航道
ONE PIECE WINTER 2018-2019內容揭秘　東京海賊王塔元旦免費入場
【One Piece】海賊王作者尾田榮一郎捐8億円救災　熊本縣豎路飛像
【深圳展覽】海賊迷必到！「Hello, ONE PIECE」展覽登陸深圳蛇口
【ONE PIECE】租倉儲50萬珍藏　「港版路飛」狂熱背後的感人故事
【ONE PIECE】Lilian Kan娜美原圖流出：加咗個nude bra好正常啫
【海賊王One Piece夏日祭】東京全新景點！拼湊視覺華麗體驗
【日本刺青】 OTATTOO．海賊王　圖解ONE PIECE紋身
ONE PIECE Summer Park 玩六米水上滑梯 　同路飛娜美影相
《海賊王》烈陽號來香港啦！One Piece Summer Park 7月限時開幕
【One Piece炎上】海賊王單行本尾田榮一郎二戰留言、觸發棄番潮
【Switch】One Piece海賊無雙3 DX中文版5月登場　全DLC集結抵玩
【One Piece新作】Switch版海賊無雙3 DX．20週年限定精工錶
【One Piece京都展．實地直擊】浮世繪Style路飛你話靚定醜？
【有洋蔥】One Piece連載20年　重溫20個感人場面
【ONE PIECE 20年】Prison Break導演拍真人版美劇　話會忠於原著
《One Piece》20週年紀念動畫SP　路飛啟航故事重新繪製

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。