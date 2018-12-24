【One Piece World Seeker】新OP/PV　路飛對「Ironman」及監獄長

【One Piece World Seeker / 海賊王尋秘世界】BANDAI NAMCO 的 One Piece （海賊王）開放世界PS4 / XB1 / Steam 新作《One Piece World Seeker》（海賊王尋秘世界）近日公布Opening影片以及第5彈新PV，距離發售日3月14還有一段時間，但越看越覺得會是良作：

《One Piece World Seeker》公布兩段影片，第一段為遊戲Opening開場影片，由ケツメイシ（決明子）唱出主題曲《君のもとへ》。看到路飛天降監獄島，自由自在地Openworld或遊走並被追捕，最後對上一個全身鋼鐵懂飛行的敵人。

再來一段就是第5彈的PV，可看到強勁的對手監獄長Isaac、反海軍派隊長Jeanne。再簡述了遊戲中的各種賣點，包括自由自在及精彩的戰鬥、武裝色及見聞式Mode、Gear 4「四檔」變成彈彈人等。更出現海軍大人物及薩波等角色。《One Piece World Seeker》早前已公布會有繁體中文版，而且與日版同步於3月14日推出（Steam版3月15）。以目前的資料來看，遊戲的Playable Character暫時只有路飛一人。

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