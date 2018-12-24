《火影忍者》岸本齊史新作《武士8 八丸傳》サムライ8

遊戲動漫
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《武士8 八丸傳》（サムライ8 八丸伝）是《火影忍者》作者岸本齊史新作，主角是一個左手左腳為機械義肢的四眼少年，將於2019年春起於《週刊少年Jump》登場。

《武士8 八丸傳》的影片，是12月22日在集英社的活動中公開。

《火影忍者》（狐忍）完結4年後，作者岸本齊史一直只負責監修續集《BORUTO》，作畫交由前助手池本幹雄負責。而今次《武士8 八丸傳》岸本亦只負責原作，同樣由《火影》另一助理大久保彰落筆，這種「傳承」做法其實頗有木之葉忍的味道。

《火影忍者》作者岸本齊史新作《武士8 八丸傳》，主角是一個左手左腳為機械義肢的四眼少年。

在NARUTO六周年時，大久保彰曾為單行本畫紀念插畫。

短片內容是一批半人半機械的武士在對戰，在短片中有幾句對白：「要成為武士，就必須要有一死的覺悟」、「七把鎖匙」、「侍魂」、「武士跟人不一樣，是被稱為鎖匙的特別存在。」「在你的腹中，有〝勇氣“存在嗎？」為何不斷出現的數字是7，不是8？四眼仔主角會否就是7以外的8？

相信大家都記得NARUTO的世界觀中，既有忍者又有武士，這部《武士8 八丸傳》究竟是否使用共同世界觀？出年才知道啊！

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