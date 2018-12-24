《空戰奇兵7未知天際》揭露巨型無人機母艦遭遇戰

《空戰奇兵》最新作《空戰奇兵7未知天際》即將於1月陸續在PS4、Xbox One、Steam上推出，台灣萬代南夢宮除了將展示東京電玩展曝光的的VR體驗任務，更特別邀請遊戲媒體搶先體驗戰役模式以及多人空戰內容，感受操作新銳戰機狗戰天空，聆聽導彈從旁呼嘯而過的刺激感。

戰役模式

延續系列作傳統，玩家將駕駛着現代戰機進行各種驚險的任務，本作依然保有了系列作以傳統軍武對抗先進科技武器的熱血劇碼，在革新化的天空戰場中，玩家不僅可以看到天空的雲彩，飛入雲中的冰結效果、還有戰機噴嘴的熱氣折射也呈現在畫面上。

在遊戲中的任務會隨着戰場的情勢不斷更新目標，即使聽取了戰前簡報也可能隨時改變目的。這次為玩家展示的是先前多次預告片都一直展現威能的巨型無人機母艦，代號「軍械巨鳥」的首次遭遇戰，從戰機駕駛員的角度直面這空中要塞。

玩家在預告片中總是看到以電影的旁觀角度呈現，但實際操作戰機又是另一種不同感受，面對如蜜蜂出巢的無人機，玩家要自行決定對付無人機群掩護隊友，還是擒賊先擒王，一般駕駛員通常先對付無人機，但在《空戰奇兵》中，玩家就是王牌，王牌當然先直接攻擊「軍械巨鳥」，就有機會看到他應對玩家攻擊的先進科技展示。

值得注意的是，本次系統除了戰前的機體、火砲武器配置以外，在任務結束後，會以REPLAY的方方式，以駕駛艙外的不同角度呈現玩家在空中飛翔、閃避導彈、摧毀敵人的帥氣瞬間，可以透過錄影功能留下自己的精彩紀錄。

戰機科技樹

藉由這次實機展示，官方也透露了數張關於「戰機科技樹」的畫面，遊戲中將可以駕駛F-14D、F16C、MiG-29A、幻象Mirage2000-5等機體，玩家將可以發展科技樹的研發資源，來取得這些新銳戰機、強化各部位甚至是武裝火器的研發，但具體是使用甚麼資源目前尚未透露。

多人模式

除了精彩的戰役篇章以外，玩家還可以與好友來一場激烈空戰，可以容納二至八人，以無差別亂鬥、或是聯隊競賽來進行，戰場的天候與模式都可以自由設定，而擊毀戰耭自然傷害最大，最終看雙方造成的傷害量來決定勝負。

《空戰奇兵7未知天際》繁體中文版PS4／Xbox One版將於2019年1月17日、PC（STEAM）版2月1日推出，本次台北電玩展可望讓玩家現場體驗試玩多種內容。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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