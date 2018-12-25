《信長之野望・大志with威力加強版》新指令「大命」擴大戰略性

臺灣光榮特庫摩宣布歷史模擬遊戲《信長之野望》系列最新作《信長之野望・大志with威力加強版》的遊戲最新情報，本次公開擴大戰略幅度的新指令「大命」的詳細情報。

玩家的判斷將決定勢力的未來！煥然一新的「評定」

《信長之野望・大志with威力加強版》追加強化自身勢力的內政與軍事的新手段「大命」。如此一來，擁有持久效果的「方策」加上時效短暫卻效力強大的「大命」，雙管齊下便能享受更具戰略性的遊戲樂趣。要實行大命與方策，必須有在「評定」中獲得的「行政力」。行政力有 5 項系統，需要的系統以及數值會根據不同大命與方策而有所差異。要著重在大命還是方策，抑或是在兩者間取得平衡，該如何活用有限的行政力是重要的關鍵。此外，為了更容易取得目標行政力，同時更新了「評定」的設計，使自身的戰略更加容易實現。不只有大命與方策的優先順序，還能享受到實行的時機點以及組合搭配等所謂戰略的精妙之處。

「大命」抑或是「方策」，戰略上的判斷至關重要！

- 長宗我部元親的情況 -

四國之雄的長宗我部元親，其大命「不畏生死」可在一定期間內提升農兵等級，還可消除因交戰而造成農兵士氣低落的情況，是非常強而有力的大命。面對急遽擴張領土的羽柴家，為了阻斷其氣勢而計畫宣戰的話，大命「不懼生死」會是相當有效的手段。另一方面，長宗我部家與敵對的羽柴家，在金錢收支方面有著巨大差距。為了縮小差距，可實行方策「海上交易」，並促進港口商圈的發展，能藉此以提高金錢收入為目標。而為了即將到來的決戰，該優先取得「大命」所需的「行政力」呢？還是要先獲得實行方策「海上交易」的「行政力」呢？玩家的判斷將左右長宗我部家的命運。

- 島津義久的情形 -

目標統一九州的島津義久，其大命「薩摩魂」可提升部隊速度，還可消除因交戰導致部隊士氣低落的情況，是非常強而有力大命。看準時機發動，便能在面對阻礙九州統一的大友家及龍造寺家時佔上風。此外，島津家擁有許多統率能力優秀的武將，可實行提升部隊攻擊力的方策「當世具足」。實行方策時需要「商業・軍事・議論」系統的「行政力」，因能發揮持久效果，所以今後的決戰將可朝有利的方向發展。要執行大命「薩摩魂」一口氣定勝負，還是選擇方策「當世具足」看準日後發展進行強化，邁向九州統一之路時必須選擇更有效的手段。

與大名之「志」息息相關，個性豐富的專用「大命」

新指令「大命」包含僅有特定之志的大名可使用的專用大命在內，全部共41種。各「大命」所擁有的軍事・內政・外交等效果相異，而不同大名能發動的「大命」種類也相當多，因此能遊玩各家大名獨有的特色。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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