【港產日系女團】衝出香港！Ariel Project六名少女日本東京開騷

來自香港的日系六人組女子偶像團體Ariel Project（アリエルプロジェクト）於2015年出道，希望有一天能夠站上日本舞台舉行演唱會。憑着遠征台灣、韓國和日本，在各種大小舞台演出不斷累積經驗，終在12月中完成夢想，在日本舉辦單獨演唱會…

Ariel Project（アリエルプロジェクト）是2015年由「Star Creative Production」策劃，將許多想要一圓偶像夢想的香港少女們海選出來的四位成員，同時也決定了她們的應援色和可愛的代表動物，Aoi（青蛙／寶藍）、Seina（兔子／玫瑰紅）、Nanami（貓／白）、Hinako（倉鼠／橙）。而後，在2017年增加了兩位生力軍Midori（狗／綠）和Yura（老鼠／粉紅），六位來自香港的少女們為了夢想一同打拼。

▼按圖看來自香港的日系六人組女子偶像團體Ariel Project（アリエルプロジェクト）偶像活動照▼

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六位成員除了有着偶像身分外，她們同時也是學生，在學生與偶像身分之間透過不斷努力練習舞蹈、歌唱技巧以及學習日語，還有靠着遠征台灣、韓國和日本，在各種大大小小的舞台演出不斷累積Fans與經驗，終於在12月15日完成夢想，在日本的「Live House惠比壽CreAto」舉辦單獨演唱會，會場入口有許多來自各地熱情粉絲精心布置的精美花籃，可見Fans們也非常期待這一場精彩演出。

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長達兩小時的單獨演出，除了有原創曲的表演外，成員非常用心安排了許多solo或者兩人搭配的劇情歌曲表演，雖然成員Midori因課業關係無法在演出時趕到現場，仍然透過大螢幕播放的方式一展苦練以久的好歌喉，獲得在場Fans熱烈喝采。最後，她們和來自韓國、台灣、香港、日本的粉絲們大合照，圓滿結束了這場香港少女們的追夢之旅。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】