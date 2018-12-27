《超級龍珠群雄：世界任務》第2彈PV公開玩法　過千龍珠卡收集！

《超級龍珠群雄：世界任務》（スーパードラゴンボールヒーローズ）終於確定於2019年4月4日推出，一眾龍珠迷期待以久的新龍珠遊戲將是Switch獨佔（家用機平台）。Nintendo Switch作為「移植天堂」，真的非常適合遊玩這隻在街機打響名堂的龍珠卡牌遊戲。而BANDAI NAMCO近日也推出了第二彈PV，當中透露了很多玩法和移植後的全新內容。

《超級龍珠群雄：世界任務》由街機移植到Switch，實體卡片改為直接收錄在遊戲內，同時把街機的戰鬥畫面和觸控卡片放置螢幕二合為一。Switch版將收錄《超級龍珠群雄》第1至8彈，以及最新的《超級龍珠群雄：宇宙任務》第1王2彈的卡片，總計約1160多張卡。這遊戲也將是《龍珠》改編遊戲中，收錄最多角色的作品，約350名。

原創故事 連線對戰

Switch版將會收錄家用機獨有的原創故事劇情，玩家扮捲入遊戲與現實世界的混亂中，收集和使用龍珠英雄卡片戰鬥。《超級龍珠群雄：世界任務》將可以在近距離與其他玩家進行連線通訊，這完全是為Switch度身訂造的功能。無論是在家進行線上對戰，還是出街「面連」，玩家也可以享受到龍珠卡片對戰的樂趣。

玩家能自行設定必殺技（《超級龍珠群雄：世界任務》宣傳片截圖）

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卡片 x 龍珠

這個概念其實並不陌生，因為至今仍有很多龍珠粉絲會收集龍珠卡，不過本地的玩家可能不太認識這隻在日本街機平台知名的龍珠卡牌遊戲。玩家把7張卡片組成自己的龍珠小隊，放置不同的位置決定進攻次序等戰略。Switch版將使用類比桿代替街機上的卡片移動操作，也會使用到畫面觸控功能，令玩家更投入戰鬥之中。玩家亦可以自訂卡片的必殺技，人造人17使用「龍拳」﹑比達集氣使用「超元氣玉」也不再是夢。

華麗卡片 收集狂必玩

在街機版遊玩時，玩家要使用實體卡，每張卡也代表了不同的角色，或不同的形態。玩家要「爆包」﹑「爆盒」抽出強力的卡片，或到卡店直接購買，不過能力強的卡片價值不菲，要組成一個完整的卡組要花費很多金錢。來到Switch版，玩家就可以在遊戲中「免費」收集這些龍珠卡片，而且遊戲把卡片設計得非常精美，不下於市面上用來收藏的龍珠卡。喜歡龍珠和收集卡片的玩家，必定不可以錯過《超級龍珠群雄：世界任務》

早期購入特典（《超級龍珠群雄：世界任務》宣傳片截圖）

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首批玩家獲珍貴特典

《超級龍珠群雄：世界任務》的首批玩玩可以得到兩種不同的特典。實體版限定特典：SR 級戰鬥卡片4張和英雄虛擬分身卡片1張。以及，實體版和下載版共通特典：UR 級卡片搶先解鎖代碼（孫悟空﹑比達﹑吉連）。4張SR 級戰鬥卡片可以用在街機，換言之應是實體卡片，會儲龍珠卡的玩家記得在首批入手。