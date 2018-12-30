Switch移植《蒼翼默示錄：神觀之夢特別版》開放下載體驗版

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日本 Arc System Works 預定於 2019 年 2 月 7 日在 Nintendo Switch 主機上推出的人氣 2D 格鬥對戰遊戲《蒼翼默示錄》最新 Switch 移植版《蒼翼默示錄：神觀之夢特別版》（BlazBlue：Centralfiction Special Edition／ブレイブルー セントラルフィクション スペシャルエディション），宣布自 12 月 27 日即日起在任天堂 e 商店推出遊戲體驗版讓玩家們下載安裝嘗鮮。

本作為一款將 Arc System Works 於 2015 年在日本大型機台營運、2016 年開始陸續於 PS3／PS4／PC 等平台推出，網羅超過 30 名以上角色登場參戰的人氣 2D 對戰格鬥遊戲《蒼翼默示錄》系列作《蒼翼默示錄：神觀之夢》給重新移植到 Switch 主機上再度推出的移植版本。

（gamebase）

至於在本作體驗版方面，除了將會開放「教學模式」（Tutorial Mode／チュートリアルモード，預定會有初級／中級／上級／超上級等四種難易度）讓玩家們熟悉遊戲操作之外，還會釋出最多可兩人對戰的「VS模式」（VS Mode／VSモード），以及開放「Epsode004 Chapter031～034」原創劇情版本的「故事模式」（Story Mode／ストーリーモード）等內容讓玩家們嘗鮮。

另外而在這次體驗版中，也將會預定開放包括「拉格納（Ragna／ラグナ）／琴恩（Jin／ジン）／諾愛兒（Noel／ノエル）／Es」等角色供玩家選用體驗，喜歡《蒼翼默示錄》系列作的粉絲們不妨現在就趕快先來下載體驗看看，看這款系列人氣作在移植到 Switch 主機上之後與之前版本又有怎樣的差異與不同！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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