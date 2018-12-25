《陸行鳥的不可思議迷宮 Everybody！》新職業新Boss實機影片公開

日本Square Enix預定於2019年3月20日在PS4／Nintendo Switch等主機推出，定價4,800日圓（折合港幣約338元）的迷宮探索RPG《陸行鳥不可思議的迷宮》系列最新作《陸行鳥的不可思議迷宮 Everybody！》（チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！），官方特地公開包括新職業／新迷宮等新追加要素的最新影片讓玩家們搶先確認。

本作為一款將2007年在Wii主機發售的《陸行鳥的不可思議迷宮 忘卻時間的迷宮》重新移植推出的加強版；在這次的移植版中，除了保留原作豐富內容如職業系統與每次進入迷宮配置都會隨機產生改變的不可思議迷宮探索之外，還加入了可以與特定角色或夥伴怪物一起組隊挑戰迷宮的「夥伴系統」（バディシステム），以及新追加的職業「領隊」（アルファ）、新迷宮「次元隙縫」（次元の狭間）、「無底慾望」（底なしの欲望）等內容讓玩家們來進行挑戰。

《陸行鳥的不可思議迷宮 Everybody！》（gamebase）

《陸行鳥的不可思議迷宮 Everybody！》（gamebase）

而在這次，官方除了公布讓玩家們使用本作新追加職業「領隊」，與夥伴角色「席德」（シド）一起來進行關卡挑戰的雙人協力實機展示影片讓玩家們欣賞之外，另外還公開了讓玩家們來挑戰新迷宮「次元隙縫」，並在迷宮深處與粉絲們熟悉的強敵～神秘機械生命體「Omega」對戰的最新戰鬥畫面，以及飾演本作登場人物「拉法耶蘿（ラファエロ）」的「三瓶由布子」來實際挑戰遊戲的最新實機展示等三段影片讓玩家們欣賞，喜歡本系列作的粉絲們不妨現在就趕快先來確認看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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